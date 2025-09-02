푸틴, 젤렌스키 외면하고 우방국과 '우크라이나 문제' 논의

▲ 현지시간 1일, 중국 상하이 협력기구(SCO) 정상회의를 앞두고 모디 인도 총리가 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 대화를 나누고 있다.

푸틴 러시아 대통령이 러시아·우크라이나 정상회담에 대한 기대를 뒤로 하고 중국에서 우방국 정상들과 연달아 회담했습니다.푸틴 대통령은 현지시간 1일 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의를 계기로 나렌드라 모디 인도 총리를 비롯해 튀르키예, 이란, 베트남 등 러시아에 우호적인 국가 정상들과 만났습니다.이날은 지난달 18일 트럼프 미 대통령이 백악관에서 젤렌스키 대통령과 유럽 지도자들을 만나 우크라이나 평화 방안을 논의한 지 2주가 되는 날입니다.당시 트럼프 대통령은 '2주 안으로' 푸틴 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 양자회담을 조율하기로 한 것으로 전해진 바 있습니다.크렘린궁은 푸틴 대통령이 원칙적으로는 젤렌스키 대통령과 만날 준비가 됐다면서도, 철저한 사전 준비가 필요하다고 강조하며 회동 가능성을 차단해 왔습니다.푸틴 대통령은 그러면서도 우방국 정상과 만난 자리에선 우크라이나 문제를 주요 의제로 다뤘습니다.푸틴 대통령은 SCO 정상회의 연설에서도 우크라이나 문제를 해결하려면 '갈등의 근본 원인'을 제거해야 한다는 기존 입장을 되풀이했습니다.또 지난달 15일 알래스카에서 열린 트럼프 대통령과의 정상회담으로 우크라이나에 평화를 가져오는 길을 열었다고 자평하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)