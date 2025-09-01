뉴스

트럼프 설득하는 이 대통령?…백악관, 한미 정상회담 사진 공개

박수진 기자
작성 2025.09.01 23:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프 설득하는 이 대통령?…백악관, 한미 정상회담 사진 공개
미국 백악관 전속 사진사가 촬영한 한미 정상회담 사진 수십 장이 사진 공유 사이트 '플리커'를 통해 공개됐습니다.

플리커 백악관 계정에는 트럼프 대통령이 지난달 25일 이재명 대통령과 백악관 집무실에서 정상회담을 하는 모습이 담긴 사진이 공개됐습니다.

그동안 언론에 공개된 모습뿐만 아니라 취재진이 퇴장한 뒤 두 정상이 대화하는 모습을 담은 사진들도 포함됐습니다.

이 중에는 이 대통령이 트럼프 대통령에게 무엇인가를 적극적으로 설명하는 듯한 사진도 있었는데, 트럼프 대통령은 집무실 내 '결단의 책상'에 앉아있고 이 대통령은 그 책상에 왼손을 대고 오른손을 든 채 무엇인가를 말하는 모습이 담겼습니다.

이외에도 트럼프 대통령이 책상에 앉은 채 모자에 사인을 하는 동안 이 대통령이 트럼프 대통령에게서 받은 화보집을 살펴보는 모습을 담은 사진, '친 트럼프' 매체로 불리는 폭스뉴스의 정상회담 관련 영상이 나오고 있는 집무실 TV 모니터를 트럼프가 손으로 가리키며 이 대통령에게 무엇인가를 말하고 있는 장면을 찍은 사진도 공개됐습니다.

(사진=플리커 백악관 계정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박수진 기자 사진
박수진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지