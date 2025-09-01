"아프간 규모 6 지진 사망자 800명 넘어…부상자 2천500명"

▲ 아프가니스탄 잘랄라바드 동북동쪽서 지진 발생

아프가니스탄 동부 지진으로 인한 사망자 수가 800명을 넘었습니다.AFP 통신등 외신들은 현지시간 어젯밤 11시 47분쯤 아프가니스탄 동부 낭가르하르주 잘랄라바드 인근에서 발생한 규모 6 지진으로 800명 넘게 숨지고 2천500명가량이 다친 것으로 집계됐다고 보도했습니다.자비훌라 무자히드 아프간 탈레반 정권 대변인은 수도 카불에서 열린 기자회견에서 사상자 대부분은 파키스탄과 국경을 접한 쿠나르주에서 발생했다고 설명했습니다.또 인근 낭가르하르주에서는 12명이 숨지고 255명이 부상했다고 덧붙였습니다.그러나 무너진 건물에 매몰된 경우가 많아 실제 인명피해는 더 늘어날 것으로 보입니다.카불 등 각지에서 지진 현장으로 의료진과 구조대가 급파됐으며 헬리콥터도 동원돼 부상자를 병원으로 이송했습니다.미국 지질조사국에 따르면 이번 지진 진앙은 북위 34.51도, 동경 70.73도이며 지진 발생 깊이는 8킬로미터입니다.아프간, 파키스탄, 인도로 이어지는 지대는 인도판과 유라시아판이 교차하는 지점이어서 지진이 자주 발생합니다.2023년 10월에도 아프간 서부 헤라트주에서 규모 6.3 강진이 발생해 2천여 명이 숨지는 등 사상자 4천500명이 발생했습니다.특히 아프간 동부와 북동부 지역은 진흙 벽돌로 부실하게 지은 주택이 많은 데다 지형도 좋지 않아 규모가 큰 지진이 나면 많은 인명피해가 발생하는 곳입니다.(사진=기상청 제공, AP, 연합뉴스)