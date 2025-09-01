김건희 '새 의혹' 포착…"통일교에 집단 당원 가입 요청"

<앵커>



김건희 특검이 최근 통일교 전 2인자를 재판에 넘기면서 작성한 공소장에, 김건희 여사와 관련한 새로운 의혹이 포착됐습니다. 지난 2023년 국민의힘 당 대표 선거에서 김 여사가 특정 후보의 당선을 위해서 통일교에 지원을 요청했다는 겁니다. 이게 사실이라면 김 여사가 국정을 넘어 여당 전당대회에도 개입했다는 거라 파장이 예상됩니다.



원종진 기자가 취재했습니다.



김건희 특검팀은 통일교 2인자였던 윤 모 전 세계본부장을 최근 재판에 넘기면서 공소장에 김 여사가 국민의힘 전당대회 지원 의혹에 직접 관여했다고 밝혔습니다.



김 여사가 지난 2022년 11월 초순경 "2023년 3월 8일로 예정된 국민의힘 당대표 선거에서 특정 후보 당선을 위해 통일교 교인을 정당원으로 가입시켜 달라"는 요청을 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 측에 전달했다는 겁니다.



특검팀은 이 요청을 전달받은 윤 전 본부장이 통일교 한학자 총재로부터 국민의힘 당 대표 선거 지원을 승인받았고, 교단 조직과 재정을 이용해 윤 전 대통령과 주변 정치인들의 정치활동을 지원했다고 공소장에 기재했습니다.



특검팀은 통일교 측이 권성동 의원에게 2022년 1월경 불법 정치자금 1억 원을 제공했고, 김 여사에게는 2022년 4월엔 샤넬백, 7월에는 목걸이 등을 건네는 등 8천만 원어치 이상의 선물을 제공했다고 밝혔습니다.



통일교 측이 권성동 의원과 김건희 여사를 현안 청탁을 위한 이른바 '투 트랙'으로 만들었고, 김 여사는 여당 전당대회와 같은 정치 현안에도 폭넓게 개입했다는 게 특검팀 판단입니다.



특검팀은 김 여사가 대선 이후 윤 전 본부장에게 "대선을 도와줘 고맙다"며 "총재님 건강하시냐, 감사의 말씀을 꼭 전해달라"고 말했다고도 공소장에 밝히기도 했습니다.



이에 대해 김 여사 측은 윤 전 본부장의 일방적 진술일 뿐이라며 특검팀이 공소장에 적은 혐의 모두 사실이 아니라고 주장했습니다.



권 의원 또한 대선을 앞두고 통일교 측에 지지를 부탁한 적은 있지만 금품이나 청탁을 받은 사실은 없다고 밝혔습니다.



