베이징 경계 '삼엄'…북-중-러 정상회담 성사될까

이제 전 세계의 시선은 이틀 뒤 김정은과 시진핑 그리고 푸틴, 북·중·러 세 정상이 모일 베이징으로 쏠리고 있습니다. 현지 연결해서 분위기 알아보겠습니다.



권란 특파원, 김정은 위원장은 내일(2일)쯤 베이징에 도착할 거다, 이런 관측이 나오는데 베이징 현지의 분위기는 어떻습니까?



그야말로 긴장 그 자체입니다.



제가 직접 돌아보니까 베이징 곳곳에서 김정은 위원장의 방중이 임박했다는 신호들이 눈에 띄었습니다.



먼저 북한 대사관 주변은요, 곳곳에 경찰차, 또 경비 인력이 추가 배치가 됐고요.



김 위원장의 열차 종착지로 유력한 베이징역은 전에 없던 출구 검문검색이 이뤄지고 있었습니다.



또 내일 주차와 통행을 제한한다는 공지문도 곳곳에 붙어 있었습니다.



또 어제는요, 예정에 없던 고려항공 2편이 베이징 수도공항에 도착을 했는데 김 위원장의 의전 또 경호를 위한 선발대가 미리 온 것으로 추정이 됩니다.



이번 열병식은 반서방 결집의 성격이 강하다고요?



열병식에 앞서서 상하이 협력기구 즉, SCO 정상회의까지 이렇게 반서방 색채가 짙은 일련의 행사들이 열렸는데 사실상 미국을 겨냥했다는 분석입니다.



오늘 폐막한 SCO 정상회의에서는 다자 무역체제를 지지한다는 내용의 공동성명을 채택하면서 관세 전쟁을 촉발한 트럼프를 정조준했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 (SCO 정상회의 연설) : 공정과 정의를 일관 되게 지지하고, 문명의 포용과 상호 존중을 강조하며, 패권주의와 괴롭힘 행위를 단호히 반대합니다.]



모레 열병식은 반서방 세력 결집의 절정이 될 전망입니다.



북·중·러 정상은 물론이고 이란, 벨라루스 정상 등 참석자들부터 반서방 색채가 매우 짙습니다.



미국과 일본 정부에서는 아무도 참석하지 않는 것으로 알려졌고요.



유럽 정상들도 푸틴 대통령 참석에 항의한다는 뜻으로 불참을 예고했습니다.



중국은 이번 열병식에서 미국 보란 듯, 미 본토를 사정권으로 하는 둥펑 미사일 등을 선보일 것으로 알려졌습니다.



때문에 이번 열병식은 단순한 전승 기념식이 아니라 중국이 주도하는 새 국제질서를 드러내는 무대가 될 거라는 전망입니다.



그동안 북중 관계가 소원했잖아요, 이번에 김정은의 방중으로 관계가 회복될까요?



<기자>



그동안 북러 밀착으로 껄끄러웠던 북중관계에 상당한 변화가 예상이 됩니다.



[홍레이/중국 외교부 부장조리 (지난달 28일) : (중국과 북한은) 지역 평화와 안정을 증진하고, 국제 사회의 공정과 정의를 수호하는 데 있어 협력을 강화할 것입니다.]



김 위원장으로서는 무역 의존도가 90%가 넘는 중국과 관계 복원이 미국과 패권 경쟁 중인 중국으로서도 대북, 대한반도 영향력을 회복할 기회가 될 수 있습니다.



중국과 러시아는 내일 정상회담을 할 예정으로 알려졌는데요.



김 위원장의 도착 이후 북중 또는 북·중·러 정상회담도 성사될지 주목이 됩니다.



또 열병식 후에는 중국이 주최하는 만찬 행사가 열리는데, 김 위원장이 기존에 고립된 이미지를 벗고서 전격 등장할 가능성도 있습니다.



