[8뉴스 예고] 김정은, 방중 앞서 미사일 생산 능력 점검

1. 김정은, 방중 앞서 미사일 생산 능력 점검



김정은 북한 국무위원장이 전승절 열병식 참석차 중국을 방문하기 전, 군수기업소를 찾아 새로운 미사일 생산 라인을 시찰했습니다. 북중 접경 곳곳엔 가림막이 설치되고, 검문 검색이 강화되는 등 경비 태세가 최고조에 달했습니다.



2. '윤 체포 시도 CCTV' 열람…윤 측 "망신주기"



민주당과 조국혁신당 의원들이 지난달 무산된 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 시도 당시 서울구치소 CCTV 영상 기록을 열람했습니다. 수감 중 특혜를 받았는지 확인하겠다는 건데, 윤 전 대통령 측은 "망신주기"라며 강하게 반발했습니다.



3. '최악 가뭄' 강릉 오봉저수지 저수율 14.5%



'최악의 가뭄'으로 재난사태가 선포된 강릉의 오봉저수지 저수율이 14.5%로 떨어졌습니다. 강릉시는 10% 미만으로 떨어질 경우 '격일제 급수'를 검토하겠다며 뒤늦게 대책 마련에 나섰습니다.



4. 예금보호한도 '5천만→1억' 첫날…파장 주목



오늘(1일)부터 예금보호한도가 5천만 원에서 1억 원으로 높아졌습니다. 2금융권으로 자금이 이동할지, 관심이 쏠립니다.



