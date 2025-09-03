회담 먼저? 접견 먼저?…"장동혁은 아마" 윤태곤의 예측 [스프]

(아래 내용은 9월 2일 방송을 바탕으로 정리했습니다.)[정치컨설팅 스토브리그] 오늘도 화요일 오후 5시에 생방송으로 찾아왔습니다. 저는 SBS의 정유미 기자고요. 오늘도 윤태곤 실장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.네 안녕하세요.이거 만들었어요. '화요일 오후 5시'저도 하나 주세요.그럴까요? 우리가 화요일 오후 5시에 한다는 게 소문이 너무 덜 난 것 같아서 이것저것 다양하게 해보고 있고요.셋 다 하면 좋을 것 같습니다.그래요? 저희가 또 9월이 됐으니까 라이브 인증 커피쿠폰 이벤트 있잖아요. 또 하겠습니다. 저희 정치컨설팅 스토브리그 인스타 계정을 팔로우 하시고 라이브로 함께하고 계신다는 인증샷을 찍어서 본인의 스토리에 저희 계정 태그해서 올려주시면 저희가 선정해서 커피쿠폰을 보내드리겠습니다. 오늘은 조회수가 제발 잘 나오길 바라면서 바로 곤#뉴스를 시작해 보겠습니다. 윤 실장님, 임은정 검사장 얘기부터 해보려고 하는데요. 이 발언의 여파가 계속되고 있는 것 같아요. 지난주 발언을 잠깐 먼저 소개해 드리면 '정성호 법무장관이 검찰에 장악돼 있다' 그다음에 민정수석 법무차관 등등을 묶어서 검찰개혁 5적이라고 표현을 했단 말이죠. 우상호 수석한테 결국 옐로카드 받은 거잖아요.그렇죠. 그러면서 검찰 고위 간부는 찐윤 검사다, 검찰 개혁이 특히 여권에서 제일 핫한 이슈니까 또 임은정 검사장은 내부 고발자의 상징성이 있지 않습니까? 현 정부 출범하면서 검사장으로 발탁됐잖아요. 이분이 검찰개혁이 중요하다 잘해야 된다, 세게 해야 된다라고는 이야기할 수 있다고 봐요. TPO가 중요하다고 하는데 국회에서 촛불행동? 조국혁신당 등이 주최한 공청회 현직 검사장이 가서그 장소에서거기서 제가 검사를 안 해봐서 잘 모르겠는데, 법무부 장관하고 검찰총장 직무대행은 자기 직속상관 아닙니까?그렇죠.그 직속상관에 대해서 5적이다, 장악됐다, 이런 이야기한 거는 과한 거죠. 분명히. 공직 기강의 문제로도 접근될 수 있는 것이고, 그리고 민형배 의원도 당에서 검찰개혁특위원장을 맡고 있을 텐데 정성호 장관이 제 본분을 다하고 있느냐, 이 발언을 했단 말이에요.실명 비판.우상호 정무수석이 두 사람을 묶어서 제가 볼 때는 임은정 검사장만 비판하면 거시기 하니까 뭐가, 민형배 의원을 끌어올려서 같이 한 것 같아요. 이게 함의가 뭐냐 하면 검찰개혁이 그만큼 여권 내에서 핫하다. 근데 정성호 장관이 타깃이 돼 있는데 정성호 장관이 늘 민주당에서 온건 중도파로 돼 있는 분이지만 이 사람을 대통령이 시킨 것 아니에요. 그리고 조상호 정책보좌관이라고 이재명의 변호사들이 잘 나간다 막 그러잖아요. 그중에 한 명이에요. 대통령실에 있다가 정성호 장관이 오면서 장관 정책보좌관으로 가서 법조인이기 때문에 같이 짜고 있단 말이에요.정성호 장관 밑에 이제 조상호 변호사가.그렇죠. 정책보좌관으로. 이건 대통령의 뜻과 다르게 정성호가 혼자 하는 일일 거냐, 그건 아니라고 보는 게 우리가 합리적인 추론 아니겠습니까?임은정 검사장의 발언이 어떻게 보면 대통령의 인사권을 공격하는정성호 장관이 그 이야기 했습니다. 자기가 찐윤 여기에 장악됐다라고 하는데 그 사람들 내가 오기 전에 대통령이 인사한 거다,그게 그거잖아요.그 이야기를 했단 말이에요. 검찰개혁이 여권 내에서 정말 뜨거운 감자라는 거 그리고 대통령은 한미 정상회담 이후로 계속 프레지던시를 올리는 쪽으로 보십시오. 대통령이 귀국해서 곧바로 그다음 날 새벽에 와서 그다음 날 국무회의 주재하고 토요일 휴일인데 강릉에 가뭄 난 데 갔잖아요.가서 엄청 질책을 했죠.이규연 홍보소통수석이 공지한 게 대통령 민생에 집중한다. 지금 경제 제조업 바이오산업 이런 이슈가 이번 주에 쫙 깔려 있어요. 대통령 일정이. 근데 당이라든지 이쪽에서 이러면 뭐가 안 맞는 거잖아요. 검찰개혁도 검찰개혁이지만 그 부분에 대해서 제가 늘 생각하는 거는 대통령실에서 '아닐 건데, 이게 아닌데'라고 생각하는 게 클 거예요.근데 임은정 검사장 같은 경우는 워낙 개인 캐릭터가 강하고 옛날부터 공개적으로 논란의 발언들을 많이 하신 분이잖아요. 그거 알고 임명한 거 아닙니까?왜 그거 생각나는데, 문재인 정부 때 윤석열 중앙지검장 발표했을 때랑 그만큼은 아니지만 약간 유사한데약간 놀라게 하는윤석열 중앙지검장은 말하자면 정권의 코드를 잘 맞췄죠. 검찰총장 돼서 조국 사태가 벌어지기 전까지 그리고 더 거시적으로 보면 정청래 대표나 추미애 법사위원장이나 민형배 위원장도 광주시장 출마 준비하거든요. 전현희 위원장도 서울시장에 본인의 뜻이 있어요. 이분들이 볼 때 정청래 성공 케이스라는 게 강성당원들을 잡아야지 결국은 당내 경선에서 무조건 되는 거다. 그 모델이 된 거 아닌가. 근데 이렇게 되면 국정운영하는 대통령실이나 이런 쪽 입장에서는 되게 갑갑해질 수가 있죠. 때로는 지지층 성에 안 차는 것도 있을 수가 있는 거 아니겠어요.선출직으로 가려면 정청래 대표 모델을 따라야 된다는.그런 식의 일이 퍼지고 있는 거 아닌가. 여권의 전체적인 입장에서 볼 때 별로 좋지 않다.그렇겠네요. 알겠습니다. 국힘 상황 좀 봐볼게요. 장동혁 대표 체제가 출범한 이후에 가장 존재감이 높다고 해야 되나요? 김민수 최고위원 같아요.아까 제가 말씀드렸던 민주당의 맥락과 비슷한 게 있는 것 같은데 김민수 최고위원이 이번에 2등? 여론조사상에는 1등이었던가 하여튼 높게 2등으로 됐는데 인지도랄까 이런 게 커리어가 높은 분은 아니잖아요. 당대변인 잠깐 지냈지만 계엄 직후에 '과천에 군대를 보낸 게 정말 잘한 거다' 그 이야기했다가 내려오고. 이분이 이번에 말하자면 찐윤 윤 어게인, 여기의 열화와 같은 집중적 지지를 받고 된 것 아닙니까? 장동혁 대표도 마찬가지고. 장동혁 대표는 대표니까 내가 대표가 된 뒤에는 선거 때하고 좀 달라져야 하는 거 아닌가. 선거도 있고. 당 지지율도 있는 거고. 방향 전환이 예고됐던 면인데, 김민수 최고위원은 나의 성공 모델 그리고 장동혁의 성공 모델이 있는 거잖아요. 치고 가는 거죠. 계속.계속 이 모드로.그렇죠. 윤석열, 김건희 석방해야 된다. 계엄은 역사적 재평가를 받을 것이다. 탄핵 반대도 아니고 '계엄은 역사적 재평가를 받을 것이다. 방송국에 있는 해당행위하는 패널들을 조치한다' 조치되나요?말씀하셨지만 전당대회 과정에서는 장동혁 대표랑 김민수 최고위원의 말의 결이 같다고 생각했는데 그 이후로 확실히 분위기가 달라진, 장동혁 대표가 오늘 국회의장도 만났는데 거기서도 야당으로서 협조할 건 협조하겠다 머리 맞대겠다 또 이렇게 얘기하더라고요.워딩이라든지 인사라든지 되게 안정적이고 중도적이라고 해야 되나 그런 정도 수준까지.약간 눈빛도 조금 변한 것 같기도 하고.흥분이랄까 이런 게 가라앉은, 안정적인 표정도 그렇고 말투도 그렇고.윤 실장님이 장동혁 대표는 계속 딜레마가 있을 거라고 말씀하셨는데, 그 딜레마 속에서 그래도 조금 내가 중도 쪽으로 가겠다 이렇게.지금 그런 것 같아요. 당장 앞으로 그게 있겠죠. 윤석열 전 대통령 접견 간다고 그랬지 않습니까? 이재명 대통령이 보자고 그랬죠. 그럼 누구 먼저 보느냐.아, 누구 먼저 보느냐.기자들이 김민수 최고위원이 자기는 간다고 그러니까 계속 물어보잖아요.언제 가실 거예요,그러니까 뭐 때가 되면 간다.그것도 약간 유야무야 약간 이런 느낌이에요.그렇죠. 안 갈 것 같아요.그래요?때가 안 됐다라고 하면 되는 거죠.윤 실장님 예측 잘 안 하려고 하시는데,모르겠어요. 이럴 순 있죠. 장동혁 대표가 지금은 아우르려고 하는데 어떤 이유로든지 잘 안 된다면 결국은 내가 다시 백해야 되겠다 싶으면 가겠죠. 근데 지금 같은 스탠스를 유지하는 이상은 안 가야지.그렇구나. 알겠습니다. 국회 상황도 한번 보겠습니다. 어제 정기국회 개회식 있었는데 되게 재밌었죠. 그 영상을 저희가 준비한 게 있어서 어제 국회 개원식 영상 보고 올게요.그야말로 진풍경이에요. 저게 백혜련 의원이 제안해서 우원식 의장이 받아들여서 이렇게 했다고 하던데 어떻게 보셨어요?뜻이 모아지면 다 같이 한복 입으면 좋죠. 뜻이 모아진다 하면 K팝 데몬 헌터스도 있고 사자보이스 그런 얘기도 나오던데, 제 생각에는 뜻이 안 모아진다면 굳이 입어야 되나. 38선도 아니고. 차라리 섞여 있으면 보기가 저기 할 건데, 그런 생각이 들었어요. 두 번째로는 국민의힘이 상복 깃에 뭐라고 달았는지 모르겠는데 근조 뭐라고 달았지 않습니까?맞아요. 민주주의 근조, 이런 거였던 것 같아요.자유한국당 때도 한번 했어요. 상복입고. 할 수도 있는데 야당이, 근데 제가 생각하는 거는 이런 거잖아요. 대여 투쟁의 옵션들이 몇 개가 있단 말이죠. 강하게 항의하는 거 보이콧 하는 거 착착 올라가는 거지 않습니까? 상복 입은, 제 생각에 그 뒤에 게 별로 안 남아요.상복 너무 빨리 입었어요. 지금.그런 느낌이 개원했을 때부터 상복을 입어버리면 그 뒤에는 할 게뭐하려고.보이콧 장외 이런 것 밖에이제 로텐더홀 나가고 장외 나가고 그런 거잖아요.그것 밖에 없으니까. 국민의힘이 여러모로 답답하겠죠. 의석도 작지 지지율도 낮지 컨벤션 효과는커녕 떨어지고 있지, 당 지지율이. 그리고 김민수 전한길, '나는 대구시장 공천 받더라도 나의 경북대 선배인 이진숙 방송위원장한테 양보한다.'전한길 씨 발언?네, 너무 재밌는데. 답답하겠죠 답답한데 너무 빨리.상복을 너무 빨리 입었다. 민주당 의원들은 앞서 보셨지만 굉장히 축제 분위기잖아요. 셀카 찍고.그렇죠. 집권도 했고 의석도 많고 예산안도 원래 우리나라 법이라는 게 국회의원들 감액만 할 수 있지 증액은 할 수 없잖아요. 근데 예산안도 물론 나라 살림살이에 신경 써야 되겠지만 자기들이 짜면 되잖아요. 얼마나 신나겠습니까?국힘이 없어도 혼자서 할 수 있는,그렇죠.아니 그래서 제가 궁금한 건 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요. '지금 축제 할 때냐 뭐 저렇게 좋다고 한복 입고 신나게 저렇게 있냐'는 비판을 받을 수도 있는데 그런 민주당 의원들, 굳이 지금 이 시점에서 상복 입은 국민의힘 의원들.

1차적으로는 우원식 의장이 같이 안 되면 안 했으면 어땠을까.

저렇게 상징적으로 보여줄 바엔.

그렇죠. 아니면 자기만 입고 오든가. 의장 부의장만 입으셔도 그 의미가 되게 전달될 수 있다고 생각하거든요. 우리가 왜 설날 같으면 뉴스 진행하는 앵커들은 한복 입고 나오는 경우 있잖아요. 기자들은 한복 안 입잖아요. 그런 거죠. 말하자면.

예고편 같다는 생각도 든 게 이번 하반기에 여야가 저렇게 계속 대치가 계속 된다고 봐야 되겠죠?

생각해 보십시오. 윤석열 정부 때에는 여야 대치가 가능했던 게 의석 차이는 있죠. 법사위 같은 데서 땅땅땅 두드리면 끝인데, 대통령이 거부권 행사를 하잖아요. 그러면 재의하냐 안 하냐는 충돌이 벌어질 수가 있잖아요. 지금은 충돌이 벌어질 수가 없어요. 땅땅땅 하면 그냥 끝이잖아요.

대치는 대치인데 그런 격한 충돌이 일어날 일도 없다.

물리적으로 일어날 수가 없게 된다. 물론 특정한 사안에 대해서 금투세라든지 50억 10억 대주주 이런 거에 대해서 여론을 업고 야당이 반대하면 그건 되겠지만, 과거처럼 몸으로 막고 삿대질하고, 아까 법사위 안 나왔나요? 화면이.