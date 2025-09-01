노벨상 학자 "스테이블코인 감독 부실 땐 수조원 구제금융 우려"

▲ 장 티롤 경제학 교수

미국 달러화 같은 안전자산과 연동된 스테이블코인이 점점 인기를 끄는 가운데 이런 가상화폐에 대한 감독이 부실할 경우 수십억 달러(수조 원) 규모의 구제금융을 투입해야 하는 상황에 내몰릴 수 있다는 경고가 나왔습니다.2014년 노벨 경제학상을 수상한 프랑스 툴루즈대의 장 티롤 교수는 현지시간 1일 자 파이낸셜타임스와 인터뷰에서 스테이블코인에 대한 감독의 부족, 그리고 스테이블코인에 연동된 준비자산에 대한 의구심이 현실화할 경우 예금자들의 뱅크런(대규모 예금 인출)이 벌어질 가능성이 매우 우려된다고 말했습니다.스테이블코인은 미국 달러화나 유로화, 또는 미 국채 같은 실물 자산에 가치를 고정시켜 안정성을 높인 가상화폐로, 테더와 서클 등이 대표적입니다.특히 지난 7월 스테이블코인을 제도권으로 편입하는 지니어스 법이 미국에서 제정되면서 인기가 더 커질 것으로 기대되고 있습니다.트럼프 미국 대통령이 이 스테이블코인을 주류 금융의 한 축으로 삼으려 하면서 전 세계적 유통 규모는 약 2천800억 달러(약 390조 원)로 커졌습니다.하지만 티롤 교수는 미 국채로 스테이블코인의 가치를 담보하는 관행이 국채의 낮은 수익률 때문에 인기를 잃을 수 있다고 경고했습니다.실제 팬데믹 시기의 확장적인 통화 정책으로 미 국채 금리는 몇 년간 마이너스(-)를 기록한 바 있고, 인플레이션까지 고려하면 실제 수익은 더 낮았습니다.이렇게 되면 스테이블코인 발행사는 수익률이 높지만 리스크도 큰 자산에 투자하려는 유혹에 빠지고 이 경우 스테이블코인 준비자산의 가치가 하락해 코인 투자자들의 뱅크런을 유발할 가능성이 커진다는 게 티롤 교수의 논지입니다.티롤 교수는 그런 시나리오에서는 스테이블코인의 페그(고정환율가치)가 붕괴되면서 가격이 하락할 수 있다고 경고했습니다.이럴 경우 "스테이블코인을 완전히 안전한 예금으로 여긴 개인투자자나 기관투자자가 보유했다면 정부는 이들 예금자가 돈을 잃지 않도록 구제하라는 큰 압력을 받게 될 것"이라고 티롤 교수는 말했습니다.티롤 교수는 감독 당국이 충분한 인력을 보유하고 주의해야 할 유인이 있다면 이런 위험을 관리할 수 있을 것이라면서도 그럴 가능성은 극히 낮다고 우려했습니다.티롤 교수는 "미국 행정부의 일부 핵심 인사들은 가상화폐에 사적인 재정적 이해를 갖고 있고, 사적 이해를 넘어 이념적 문제도 있다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)