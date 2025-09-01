이찬진, '삼성생명 회계 논란'에 "방향 잡았다…입장 정리할 것"

▲ 이찬진 신임 금융감독원장이 28일 서울 중구 은행회관에서 열린 은행장 간담회에서 모두발언 하고 있다.

이찬진 금융감독원장이 최근 삼성생명 회계 논란과 관련해 "잠정적으로 방향을 잡았다"며 "더 이상 시간을 끌지 않고 저희 입장을 정리하기로 했다"고 말했습니다.이 원장은 오늘(1일) 보험업권 최고경영자(CEO) 간담회 직후 기자들과 만나 "이번 기회에 근본적으로 (해당 사안을) 해결하는 게 바람직하다"며 "원칙에 충실한 방향이 될 것"이라고 덧붙였습니다.앞서 회계기준원과 시민단체 등에서는 삼성생명의 삼성화재 지분이 20% 미만이라도 지난 3월 보험업법상 자회사로 편입한 만큼 지분법을 적용해야 한다는 주장이 나왔습니다.삼성생명은 삼성화재 주식을 15.43% 보유하고 있습니다.삼성생명은 최근 반기보고서에서 "기업이 피투자회사에 대한 의결권의 20% 미만을 소유하고 있다면 유의적인 영향력이 없는 것으로 보며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다는 사실을 명백하게 제시할 수 있는 경우는 그렇지 않다"고 처리 기준을 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)