[글로벌D리포트] 이스라엘 '서안 합병'·미국 '가자 신탁통치'

폐허로 변한 가자지구 곳곳에서 회색빛 먼지 구름이 피어오릅니다.



현지 시간 지난달 30일, 이스라엘이 하마스 요인을 겨냥해 인구밀집 지역인 가자시티를 공습했습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : (정보기관) 신베트와 이스라엘군이 살인적인 악의 조직 하마스의 대변인 아부 오베이다를 공격했습니다.]



지난달 28일엔 예멘의 후티 반군에도 폭격을 가해 알라위 총리와 장관들을 제거했습니다.



잇단 군사작전과 함께 전후 방안도 강경책으로 기울고 있습니다.



로이터통신은 서안지구 합병 안이 이스라엘 내각 회의에 공식 의제로 상정됐다고 보도했습니다.



프랑스와 영국, 캐나다 등이 잇따라 팔레스타인 국가 승인에 나서자 맞대응에 나선 거란 분석입니다.



서안지구는 국제법상 팔레스타인 자치정부가 행정권을 갖고 있지만 이스라엘이 정착촌을 확대 중인 곳입니다.



앞서 이스라엘은 지난달 21일 가자시티 장악을 위한 작전도 개시했습니다.



미국에선 트럼프 정부가 회람한 전후 가자지구 관리 계획 문건이 언론을 통해 공개됐습니다.



워싱턴포스트는 가자지구에서 팔레스타인 주민들을 내보낸 뒤 미국이 이곳을 10년 이상 신탁통치하는 방안이 담겨 있다고 전했습니다.



이 기간 동안 가자지구를 관광 리조트와 산업 허브 등으로 개발하겠다는 건데, 지난 2월 트럼프 대통령이 제시했던 가자지구 개발 구상과 같은 맥락입니다.





[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 2월) : (가자지구는) 중동의 리비에라(휴양지)가 될 수 있습니다. 정말 대단한 일이 될 수도 있죠.]



'자발적'이란 조건을 달긴 했지만, 최소 10년으로 추산되는 재건 기간 동안 가자지구 주민 2백만 명을 모두 다른 나라로 보내거나 제한 지역에 수용하도록 하는 것이어서 논란이 불가피할 전망입니다.



(취재 : 남승모, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스편집부)