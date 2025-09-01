뉴스

[자막뉴스] "1인당 평균 1억씩" SK하이닉스 성과급 협상 타결 목전

정혜경 기자
작성 2025.09.01 16:41 수정 2025.09.01 16:42 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
역대 최고의 실적을 기록한 뒤, 직원 성과급 지급 기준으로 갈등하던 SK하이닉스 노사가 극적으로 합의했습니다.

업계에 따르면 SK하이닉스 노사는 오늘(1일) 오전 열린 임금 단체협상 교섭에서 잠정합의안을 도출했습니다.

합의안에는 고정급 인상률을 6%로 책정하고, 성과급은 영업이익의 10%를 전액 지급하는 방안이 포함됐습니다.

기본급의 최대 1천%를 한도로 하는 초과이익분배금 상한선 기준도 폐지됐습니다.

지급 방식은 당해연도에 80%를 먼저 지급한 뒤, 향후 2년간 각각 10%씩 추가로 지급하는 구조입니다.

SK하이닉스 노조는 잠정합의안의 상세 내용을 조합원들에게 안내하고, 전체 조합원 대상 찬반투표를 진행할 계획입니다.

이번 합의로 SK하이닉스는 창사 이래 첫 파업이 현실화될 수 있다는 위기에서 벗어났습니다.

앞서 노사는 그간 11차례에 걸친 교섭에도 성과급을 두고 이견을 좁히지 못하자, 노조는 지난 7월 교섭 결렬을 선언했습니다.

갈등을 겪는 동안 최태원 SK그룹 회장이 사내 행사에서 "성과급이 3000%, 5000%까지 늘어난다고 행복해지는 것이 아니다"라며, 보상에 집착하는 것이 근시안적이라고 발언한 내용이 화제가 되기도 했습니다.

합의안이 가결되면 노사 대표가 공식 조인식을 갖고 성과급 지급 절차와 후속 일정을 추진할 계획입니다.

(취재: 정혜경 / 영상편집: 소지혜 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지