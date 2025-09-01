[날씨] 9월도 폭우·폭염 반복…목요일 중서부 또 비

9월의 첫날인 오늘(1일) 수도권과 서쪽 지역에 강한 비가 내리고 있습니다.



오늘 오후 한때 충남 홍성 지역에는 시간당 70mm가 넘는 극한 호우가 쏟아지기도 했고, 현재 경기 포천과 전북 진안에는 호우 경보가 이어지고 있습니다.



중부 지방은 내일 오전까지, 남부와 제주는 내일 오후까지 비가 내리겠는데요.



그사이 예상되는 비의 양이 충남과 호남 지역에 최대 80mm 정도의 비가 이어지겠고, 그 밖의 지역은 적게는 5~60mm가량의 비가 내리겠습니다.



수도권은 내일 새벽 무렵이면 비가 잦아들겠고 충청과 남부 지방은 내일 낮부터 저녁까지 비가 더 내리겠습니다.



특히 경기와 강원 내륙은 오늘까지, 내일 오전까지 호남과 경남 중부 내륙은 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 23도로 출발하겠고요, 한편 강원 동해안과 남부 지방은 폭염특보가 발효 중인 가운데 서울도 내일은 낮 기온이 32도까지 올라 다시 더워지겠습니다.



목요일 오전에는 중서부 지역에 또 한 차례 비 소식이 들어 있습니다.



(임은진 기상캐스터)