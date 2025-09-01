병원 떠난 전공의들 오늘부터 복귀…의료 정상화될까?

지난해 2월 의대 증원에 반발해 병원을 떠난 전공의들이 복귀합니다.



지난달 29일 하반기 전공의 모집에서 선발된 인턴과 레지던트들은 오늘(1일)부터 수련을 시작합니다.



정확한 복귀 규모가 확정된 건 아니지만, 빅 파이브 병원을 비롯한 수도권 수련병원은 70~80%, 지역은 50% 수준인 것으로 알려졌습니다.



사직한 전공의들이 복귀하면서 병원 운영이 의정 갈등 전으로 복구될 것으로 기대되고 있습니다.



---



지난달 수출이 한 해 전보다 1.3% 증가하면서 석 달 연속 증가세를 이어갔습니다.



지난달 수출액은 모두 584억 달러로, 반도체 수출액이 사상 최대 실적을 기록했고, 자동차는 대미 수출은 줄었지만 유럽과 아시아 등에서 선전한 것으로 나타났습니다.



주요 국가별로는 대미 수출이 트럼프 관세 여파로 12% 감소했고, 대중 수출도 2.9% 줄었습니다.



8월 수입액은 4% 감소해, 무역수지는 65.1억 달러 흑자를 기록했습니다.



---



12·3 비상계엄을 포함해 2019년부터 6년 동안 윤석열 전 대통령의 불법행위로 정신적 피해를 입었다며 손해배상을 청구한 시민 1천30명이 윤 전 대통령 예금에 대한 가압류를 신청했습니다.



김한메 사법정의 바로 세우기 시민행동 대표를 비롯한 시민 1천30명은 오늘 오후 서울중앙지법에 1인당 50만 원의 손해배상액을 담보하기 위해 윤 전 대통령 명의 예금 중 5억 1천500만 원에 대한 가압류를 신청했습니다.



---



미국 LA FC의 손흥민 선수가 홈 데뷔전에서 풀타임 활약을 펼쳤지만, 골대 불운 속에 데뷔 후 첫 패배를 맛봤습니다.



LA 홈팬들의 뜨거운 응원을 받으며 최전방 공격수로 나선 손흥민은 4차례 슈팅을 시도했지만 골 운이 따르지 않았습니다.



전반 45분, 그림 같은 왼발 중거리슛이 골키퍼 선방에 막혔고, 후반 33분 강력한 슈팅은 골대를 강타했습니다.



손흥민을 앞세운 LA FC는 리그 선두 샌디에이고를 몰아쳤지만, 상대의 역습에 잇따라 수비진이 뚫리며 2대 1로 역전패했습니다.