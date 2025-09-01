춘천·양구 '국도 46호선' 병목에…'4차선 확장 촉구'

<앵커>



국도 46호선 춘천과 양구를 잇는 구간은 아직 왕복 2차선입니다. 상습적인 병목 현상과 안전사고가 발생하는 곳인데요. 46호선을 4차선으로 확장해 달라는 요구가 거세지고 있습니다.



모재성 기자입니다.



<기자>



국도 46호선 춘천과 양구를 잇는 구간입니다.



통행량이 많은 간선 도로이지만, 대부분 구간이 왕복 2차선입니다.



특히 춘천 추곡과 양구 공리 사이 9km 구간에선 상습적인 병목 현상이 발생합니다.



이 구간은 교량 6곳과 터널 5곳이 있습니다.



국도 46호선은 성수기와 주말에 교통량이 더 증가합니다.



서울양양고속도로의 혼잡을 피하는 대체도로의 역할도 하기 때문입니다.



춘천~양구 간 4차선 도로 확장은 접경지역의 핵심 과제로 꼽힙니다.



군부대 작전 훈련 등 돌발 상황이 많아 지체가 많고, 각종 사고 발생 시 2차선 도로에선 응급 환자의 신속한 이송도 어렵습니다.



지난 3월엔 양구 공리터널 조명 등 교체 공사로 20여 일간 통행이 일부 제한되기도 했습니다.



[서흥원/강원 양구군수 : 46번 국도가 확장되면 기업 유치에 상당한 유리함이 있을 것이고, 일자리를 통해서 인구가 유입되고, 또, 그 인구 유입을 통해서 지역 경제 활성화에 크게 기여할 걸로 예상하고 있습니다.]



강원자치도 시군번영연합회도 춘천~양구 간 국도 46호선 4차로 확장을 촉구하고 나섰습니다.



연합회는 4차선 확장 사업을 '제7차 국도 국지도 건설 계획'에 반영해 줄 것을 촉구하는 건의문을 채택했습니다.



[정준화/강원자치도 시군번영회 연합회장 : 4차선 변경 문제를 정부에 제가 직접 가서 국토교통부 장관을 면담해서 강원특별자치도 도민들의 뜻을 전달할 예정이고요.]



고속도로와 4차선 도로가 없는 '육지 속의 섬' 양구군, 이재명 대통령은 대선 공약으로 수도권과 강원도와의 접근성 개선을 위한 국도 46호선 '4차선 확장'을 약속했습니다.



(영상취재 : 신현걸 G1방송)



G1 모재성