뉴스

'빵! 했다고'…경적에 발끈한 오토바이, 도로 위 '저속 보복?'

SBS 뉴스
작성 2025.09.01 17:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '경적 울렸다고 저속 주행 분풀이'입니다.

지난달 도심의 한 도로, 블랙박스 제보 차량 앞으로 오토바이 한 대가 등장합니다.

비좁은 차 사이로 오토바이가 너무 비집고 들어오는 것 같죠.

이에 놀란 제보 차량이 경적을 울렸다는데요.

그런데 경적에 뒤를 돌아본 오토바이 운전자, 갑자기 속도를 낮춰 저속 주행을 이어갑니다.

경적에 기분이 상했던 걸까요?

앞 차와 간격이 벌어져 공간이 충분히 있음에도 의도적인 듯 오토바이의 저속 주행은 한참 동안 계속됐습니다.

제보자는 오토바이의 이러한 행위도 보복 운전에 해당하느냐며 하소연했는데요.

영상을 접한 전문가는 오토바이가 급제동으로 멈췄다면 보복 운전에 해당할 수 있으나, 이번 경우처럼 저속 운행만 했다면 보복 운전이라고 단정하기 어렵다고 설명했습니다.

누리꾼들은 "경적을 심하게 울린 것 아니냐" "누가 봐도 앙갚음이네, 속 좁게 교통 방해가 웬 말" "도로에선 별별 사람 다 만나, 그냥 피하고 잊는 게 상책" 등의 다양한 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 유튜브 한문철TV)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지