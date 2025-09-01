아이 셋 태운 채 '광란의 질주'…미 한복판서 벌어진 추격전

SNS를 통해 오늘(1일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.



미국에서 경찰과 차량 추격전을 벌인 절도 범죄 용의자가 광란의 질주 끝에 체포됐는데요.



그 순간이, 고스란히 카메라에 담겼습니다.



<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '미국서 차량 추격전 포착'입니다.



미국 캘리포니아주의 한 도로, 은색 승용차가 무서운 속도로 달리더니 교차로에서 좌회전하던 차량과 충돌하고 맙니다.



충격이 매우 커 보이는데요.



남성 운전자는 차량에서 어렵게 빠져나오더니 숲속으로 달아납니다.



이 남성은 근처 편의점에서 이 승용차를 훔친 건데요.



차 안에는 편의점에 들어간 엄마를 기다리던 아이 3명이 타고 있었습니다.



2살, 7살, 9살.



경찰은 도난 차량에 타고 있던 아이 3명을 구조해 곧장 병원으로 옮겼는데요.



아이들은 현재 병원에서 회복 중이라고 합니다.



경찰을 피해 계속 달아난 용의자는 또 한 번 차량 강탈을 시도하며 숲속으로 도주하다 결국 도주 1시간 만에 경찰에 체포됐습니다.



누리꾼들은 "아찔한 추격전에 심장이 벌렁" "영화 찍는 줄, 미국은 이게 일상인가" "차 도둑질에 경찰 제지 불응과 과속까지 추가요" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : KCAL·KCBS)