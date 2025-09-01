뉴스

5대 은행 8월 가계대출 3.9조 증가…증가폭은 줄어

이현영 기자
작성 2025.09.01 15:10 조회수
5대 은행 8월 가계대출 3.9조 증가…증가폭은 줄어
지난달 주요 은행 가계대출이 4조 원 가까이 증가했습니다.

전월보다 증가폭이 다소 줄었습니다.

오늘(1일) 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 8월 말 가계대출 잔액은 762조 8천985억 원으로, 7월 말보다 3조 9천251억 원 늘었습니다.

월간 가계대출 증가폭은 지난 6월 6조 7천536억 원에 달했다가 6·27 대출 규제 이후인 7월 4조 1천386억 원으로 축소됐습니다.

이어 8월에도 2천억 원 남짓 더 줄었습니다.

가계대출 종류별로 주택담보대출(전세자금대출 포함) 잔액은 607조 6천714억 원으로 7월 말보다 3조 7천12억 원 늘었습니다.

지난달 주택담보대출 증가폭도 7월(4조 5천452억 원) 보다 줄었습니다.

신용대출의 경우 7월 말 103조 9천687억 원에서 8월 말 104조 790억 원으로 한 달 동안 1천103억 원 늘었습니다.

같은 기간 5대 은행 정기예금은 944조 8천600억 원에서 954조 7천319억 원으로 9조 8천719억 원 증가했습니다.

대기성 자금인 요구불예금 잔액은 639조 1천914억 원에서 643조 7천84억 원으로 4조 5천170억 원 늘었습니다.

(사진=연합뉴스)
