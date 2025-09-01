고현정X장동윤 '사마귀' 제목의 의미, 왜 하필 사마귀인가?

'사마귀: 살인자의 외출' 제목의 의미가 공개됐다.



SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(연출 변영주/극본 이영종)이 오는 5일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다. '화차' 변영주 감독과 '서울의 봄' 이영종 작가가 의기투합한 '사마귀: 살인자의 외출'은 연기력X화제성 다 잡는 두 배우 고현정(정이신 역)과 장동윤(차수열 역)의 조합으로 방송 전부터 뜨거운 기대를 모으고 있다.



'사마귀: 살인자의 외출'은 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 '사마귀'인 엄마와 예상 못한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. 고현정이 연쇄살인마 엄마 '사마귀''로, 장동윤이 평생 엄마를 증오한 형사 아들로 등장한다. 두 배우는 치밀하고 치열한 연기 호흡으로, 극의 긴장감을 끌어올린다.



'사마귀: 살인자의 외출'은 고밀도 범죄 스릴러 장르인 만큼, 벌써부터 여러 요소로 예비 시청자들의 호기심과 흥미를 자극하고 있다. 그중에서도 '사마귀: 살인자의 외출'이라는 강렬하면서도 의미심장한 제목은, 대체 무엇을 의미하는 것인지 궁금증이 뜨겁다. 이는 극 중 고현정이 연기한 연쇄살인마 정이신이 '사마귀'로 불리는 것과 연결해 생각해 볼 수 있다.



정이신은 남자 다섯을 잔혹하게 죽인 연쇄살인마이다. 단, 그가 죽인 다섯 명의 남자는 모두 아내를 비롯한 여성에게 폭력을 행사했거나 아동학대 의심을 받던 남성들이다. 사마귀는 교미 후 수컷의 머리를 씹어 먹는 곤충으로 알려져 있다. 이에 극 중 정이신은 '사마귀'라는 별칭으로 불리게 된다. 사마귀가 가지는 상징성과 함께 강렬한 이미지가 드라마 전체의 이미지를 임팩트 있게 보여준다는 평가다.



여기에 '살인자의 외출'이라는 부제 역시 눈여겨볼 필요가 있다. 극 중 '사마귀'인 정이신은 20여 년이 지나 자신의 살인을 그대로 따라한 모방범죄가 발생하자, 이를 해결하기 위해 형사인 아들과 공조 수사를 하게 된다. 살인자이자 사마귀로만 살아온 그녀가 어떤 의미로 외출을 하게 되고, 20여 년 동안 볼 수 없었던 아들과 마주하게 되는 것. 제목 '사마귀'가 상징성과 임팩트를 담당했다면 '살인자의 외출'은 드라마의 주요 스토리라인을 직관적으로 담아내며 극에 대한 기대감을 끌어올린다.



제목부터 심상치 않은 드라마다. 여기에 장르물 레전드 작품들을 탄생시키며 '장르물 최적화 드림팀'이라 해도 과언이 아닌 제작진이 의기투합했다. 뿐만 아니라 고현정, 장동윤 등 믿고 보는 배우들까지 뭉쳤다. 역대급 웰메이드 장르물 드라마 탄생이 기대되는 이유이다.



강선애 기자



