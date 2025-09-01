국내 공모 펀드 잔고 300조 원 돌파…절반 이상이 MMF

▲ 금융투자협회

국내 공모펀드 판매잔고가 처음으로 300조 원을 넘겼습니다.금융투자협회는 지난 7월 말 기준 공모펀드의 판매잔고가 300조 5천39억 원에 달했다고 밝혔습니다.300조 원 돌파는 이번이 처음입니다.공모펀드 판매잔고는 증권사·은행 지점과 웹사이트 등을 통해 팔린 펀드의 규모로, 상장지수펀드(ETF)나 부동산펀드 등 상장 시장에서 거래되는 펀드는 제외합니다.공모펀드는 사모펀드와 달리 대중 누구나 가입할 수 있는 것이 최대 특징입니다.공모펀드의 판매잔고는 올해 67조 5천억 원이 늘어 작년 말(233조 원)보다 29%가 증가했습니다.펀드 유형별로는 단기 채권 등에 투자하는 'MMF'(머니마켓펀드)가 166조 9천억 원으로 전체 판매잔고의 55.5%에 이르렀습니다.채권형 펀드와 주식형 펀드는 각각 50조 4천억 원과 28조 원으로 파악됐습니다.공모펀드를 판 금융사 별로는 증권사가 195조 4천억 원을 기록해 잔고의 65%를 차지했습니다.은행은 93조 8천억 원(31.3%), 보험사는 3조 9천억 원(1.3%)이었습니다.개인투자자에 팔린 펀드를 보면 MMF가 19조 8천억 원으로 가장 수치가 높았고 주식형 펀드가 19조 5천억 원으로 그 뒤를 이었습니다.ETF 등 상장펀드를 포함한 국내 전체 펀드시장 규모는 순자산총액(NAV) 기준 1천290조 원으로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)