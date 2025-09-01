'태평양 타격 가능' 중국 둥펑 미사일, 열병식서 공개될 듯

▲ 중국 전승절 행사 열병식

중국이 모레(3일) 열병식에서 일본은 물론 미국령 괌이나 미국 본토까지 사정권으로 하는 둥펑(DF) 계열 미사일들을 대거 공개하며 전력을 과시할 것으로 전망됩니다.외신들에 따르면 중국은 전승절 열병식에서 '괌 킬러'로 불리는 중거리 탄도미사일(IRBM) 둥펑-26의 개량형인 둥펑-26D를 처음 공개할 것으로 보입니다.둥펑-26은 2015년 열병식에서 처음 공개된 뒤 2016년 실전 배치됐으며 둥펑-26D는 정확도 등을 한층 업그레이드했다는 평가를 받고 있습니다.둥펑-26D의 최대 사거리는 5천 km 정도로 '제2 도련선'인 괌까지 도달 가능하며 주일 미군기지나 필리핀해를 타격하는 데도 쓰일 수 있다는 관측이 나옵니다.미 외교 안보 전문지 '내셔널인터레스트'는 최근 둥펑-26D가 인도·태평양의 세력 균형을 기울어지게 했다는 평가를 내놓은 바 있습니다.내셔널인터레스트는 둥펑-26D는 미군의 군사력 운용에 심각한 도전과제이며, 이에 따라 남중국해·동중국해·타이완해협 등 분쟁해역에서의 미 해군·공군 전략을 수정해야 할 수도 있다고 우려했습니다.그러면서 "둥펑-26D 때문에 타이완에서 유사 사태 발생 시 미 항공모함이 타이완해협 1천 km 밖에서 머물러야 할 것"이라면서 "이에 따라 공중 지원 능력이 제한되고 (적의) 포화공격에 취약성을 노출할 것"이라고 짚었습니다.이번 열병식에는 또 주한미군 사드(고고도 미사일 방어체계) 및 일본의 SM-3 요격 시스템을 무력화할 수 있다고 평가되는 중·단거리 탄도미사일 둥펑-17도 선보일 예정입니다.사거리가 2천500㎞인 둥펑-17은 남중국해·타이완해협·동북아시아를 사정권으로 합니다.극초음속 활공체를 탑재해 음속의 10배 속도를 낼 수 있으며 비행 중 궤도수정이 가능해 적의 방공망을 뚫을 수 있다는 평가를 받습니다.열병식에는 대륙간탄도미사일(ICBM) 둥펑-41도 등장할 것으로 보입니다.2019년 열병식 때 첫선을 보인 둥펑-41은 사거리가 최대 1만 4천㎞에 달해 미국 수도 워싱턴을 포함해 지구상 거의 모든 표적을 타격할 수 있다는 평가가 나옵니다.또 공격 목표 오차범위가 100ｍ에 불과하고 최대 10개의 핵탄두를 탑재할 수 있는 것으로 알려져 있습니다.중국 미사일의 사정권에 든 일본도 '맞불' 전력 강화에 나서고 있습니다.일본 매체에 따르면 일본 육상자위대와 미 해병대가 이번 달 이와쿠니 주일미군기지에 미국의 최신 중거리 미사일 시스템 '타이폰'을 배치하는 훈련을 할 것으로 전해졌습니다.