뉴스

학부모가 학교 찾아가 딸과 다툰 동급생 폭행…경찰 조사

유영규 기자
작성 2025.09.01 14:18 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
학부모가 학교 찾아가 딸과 다툰 동급생 폭행…경찰 조사
▲ 울산 울주경찰서

울산에서 40대 학부모가 고등학교 1학년인 딸과 다툰 동급생을 학교에서 폭행한 사건이 발생해 경찰이 수사하고 있습니다.

울산 울주경찰서는 A 씨 부부를 폭행 혐의로 입건해 조사하고 있다고 오늘(1일) 밝혔습니다.

이들은 지난달 25일 딸이 다니는 울산시 울주군의 한 고등학교에 찾아가 딸의 동급생인 C 양을 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있습니다.

이들의 폭행은 교사들과 다른 학생들의 제지에도 한동안 이어진 것으로 알려졌습니다.

이후 C 양은 119구급차에 실려 병원으로 이송됐고, 현재까지 입원 치료를 받고 있습니다.

경찰은 사건 관련자와 목격자를 대상으로 구체적인 경위를 조사 중입니다.

앞서 A 씨 부부의 딸과 C 양은 다툼으로 인해 학교 내에서 분리 조치가 된 상태였던 것으로 확인됐습니다.

학교 측은 해당 학생들 간 다툼에 대해 학교폭력대책심의위원회를 열 예정입니다.

또 학부모의 이번 폭행 과정에서 교권 침해가 있었는지를 판단할 방침입니다.

(사진=울산경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지