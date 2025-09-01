재난사태 선포된 강릉…'찔끔' 비에 최악 가뭄 장기화?

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 맹소영 기상칼럼니스트
● 저수율 15% 붕괴
맹소영 / 기상칼럼니스트
"자연 재해로 인한 재난선포 처음…강릉, 평년 대비 절반 못 미치는 강수량"
"강릉, 지난 4월부터 가뭄 조짐 보여…30% 못 미치는 저수율도 이미 7월부터 전조"
"71대 소방차 동원해 3천t 물 공급…해갈에는 역부족"
● 속초는 괜찮은데, 왜?
맹소영 / 기상칼럼니스트
"강원 동해안 지역적 특성으로 여름 가뭄…한번 내린 비 저장·효율적 대비 필요"
"속초 '지하댐' 건설, 선도적 대비…가뭄에 대한 선제적 대비 갖춰 "
● 물 대책, 무대책?
맹소영 / 기상칼럼니스트
"예보된 비, 산맥 못 넘어…강원 지역 강수량 5mm 이내 전망"
