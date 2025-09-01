[인터뷰] 박병석 "왕이, 대중 정책 일관성 당부…'신냉전 돌입' 동의 안 해"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박병석 대통령 중국 특사단장

--------------------------------------------



● 박병석 대통령 중국 특사단장



박병석 / 전 국회의장

"시진핑 주석과 면담 불발…중국 열병식 등 내부 영향 예상"

"중국 상무부장 회담 요구해 성사…한중 경제 관계에 필요"

"특사단, 희토류 수출통제 문제 진전 있었다"

"10월 APEC에 (시진핑 주석) 아주 큰 일 아니면 올 것"

"왕이 외교부장, 한국에 대중 정책의 일관성 당부해"

"과거 방중 때와 다르게 중국 경호 삼엄"

"대북 군사적 긴장 완화·대화 원해…중국에 건설적 역할해 달라 요청"

"중국, 기본적으로 북러와 얽히는 것 원치 않아…대미 관계 전략적 이익도 북한과 달라"

"우리 안보와 경제, 한미일 뿐 아니라 대중협력도 필수"



