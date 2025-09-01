'금거북이' 의혹 이배용 사임…권성동 "큰절은 했지만 돈은 안 받아"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 박용찬 전 국민의힘 공보메시지단장, 박진호 SBS 논설위원

● '금거북이' 이배용 사임



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"이배용 의혹, 리박스쿨 등으로 확대 가능성…금거북이 선물로만 끝날 사안 아냐"



박용찬 / 전 국민의힘 공보메시지단장

"이배용이 금거북이를 누구에게 줬는지가 명백히 밝혀져야"



박진호 / SBS 논설위원

"이배용, 변호인과 상의 끝에 사임 결정한 듯"



● 통일교 총재에 '큰절'



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"한학자, 꼬리 자르기 하는 듯…권성동, 더 이상 발뺌할 길 없을 듯"



박용찬 / 전 국민의힘 공보메시지단장

"큰절 올렸다고 1억 원 뇌물 받았다 확신하는 것은 논리의 비약"



(SBS 디지털뉴스편집부)