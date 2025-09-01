장동혁 '수위조절' 나섰지만…국힘, 거세지는 '윤 어게인' 목소리

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 박용찬 전 국민의힘 공보메시지단장, 박진호 SBS 논설위원
● "좌클릭 안 할 것"
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"장동혁·김민수 역할 분담이라면 최악의 역할 분담"
박용찬 / 전 국민의힘 공보메시지단장
"김민수 윤 석방 요구는 불구속 상태로 재판받게 하자는 취지"
박진호 / SBS 논설위원
"장동혁, 당선 후 '합리적 보수' 행보 보여"
● "공천 청탁 쏟아져"
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"장동혁, 지금 변신 꾀하고 있어…장동혁-전한길 일전 멀지 않아"
박용찬 / 전 국민의힘 공보메시지단장
"전한길, 탄핵 과정에서 보수 세력 결집 역할…이제는 자중해야"
박진호 / SBS 논설위원
"국민의힘, 전한길 존재 부담 갈수록 커질 듯"
