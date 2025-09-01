한예종 영상원 30주년 특별전·커비컬렉션…BIFF 커뮤니티 비프, 프로그램 공개

이미지 확대하기

제30회 부산국제영화제의 커뮤니티비프가 올해의 특별 프로그램을 공개했다.커뮤니티비프는 매년 참신한 기획과 함께 올해까지 8년째 부산 시민들과 시네필 곁으로 다가가고 있다. 새로운 시도로 중무장한 커뮤니티비프 티켓 예매는 개폐〮막식과 함께 9월 5일(금) 오후 2시부터 가능하다.올해 커뮤니티비프는 한국예술종합학교(이하 한예종) 영상원 개원 30주년을 기념하여 특별전을 마련했다. ▲김도영 ▲윤가은 ▲이경미 ▲이종필 ▲임선애 ▲정재은 감독 등 한예종 출신 감독, 교수, 학생 30명이 창의적인 시선으로 제작한 옴니버스 영화 '프로젝트 30'을 30주년을 맞은 CJ ENM과 함께 세계 최초로 선보이며, 영상원 30년을 빛낸 대표작도 함께 상영한다.영화의 형식에 구애받지 않고 뉴미디어, K팝 등의 대중문화 영역 전반에서 독보적 스타일을 구축한 아티스트와 소통하는 프로그램 '커비컬렉션'도 이어진다. 올해 처음 선보이는 테마는 '책'으로, 각 분야 작가들과의 영화적 만남 '커비북스'를 마련했다. 각본집 '아가씨'의 정서경 작가, 산문집 '보통의 존재'의 이석원 작가, 소설 '대도시의 사랑법' 박상영 작가, 인터뷰집 '배우와 배우가'의 김신록 작가 겸 배우, 글 쓰는 요리사 박찬일 작가가 대화에 나선다.커비컬렉션에서는 프랑스 전자음악 듀오 다프트 펑크와 일본 만화계 거장 마츠모토 레이지의 록뮤직 스페이스 오디세이 '인터스텔라 5555'와 혁신적 일렉트로닉 밴드 이디오테잎, 음악과 영상, 비주얼을 아우르는 얼터너티브 K팝 그룹 바밍타이거의 뮤직비디오도 만날 수 있다.관객이 프로그래머가 되어 직접 상영작 선정과 기획 운영에 참여하는 대표적인 관객 참여형 프로그램 '리퀘스트시네마'는 부산국제영화제 30회를 기념해 역대 상영작들로 가득 채웠다. 5,268명이 참여한 선정 투표를 거쳐 180편 후보작 중 13편이 최종 확정됐다.영화 팬들에게 열렬한 사랑을 받는 이와이 슌지 감독과 고레에다 히로카즈 감독이 각각 '릴리 슈슈의 모든 것'과 '바닷마을 다이어리'로 관객과 온라인으로 만난다. 개봉 20주년을 맞은 '형사 Duelist'의 강동원&하지원 그리고 개봉 10주년을 맞은 '무뢰한'과 '초인'의 김남길과 김정현 등 부산국제영화제를 빛낸 작품과 출연진도 부산을 찾아 관객과 추억을 공유한다.특정 주제나 공통점을 지닌 영화를 모아서 하루 종일 집중탐구하는 기획전 '올데이시네마'는 날마다 새로운 시선의 이야기들을 펼쳐낸다. 9월 19일(금) '로컬 & 소셜 DAY'는 부산외대 글로컬마케터센터, 부산광역시사회복지협의회, 부산공업고등학교총동창회 등 지역사회단체와 학교가 청년과 이웃의 도전을 응원하며, 9월 20일(토) '벡델초이스 & WDN DAY'는 한국영화감독조합(DGK), 여성감독네트워크(WDN)와 함께 성차별의 벽을 넘는 영화인의 노력과 성평등 현주소를 조명한다. 9월 21일(일) '사이언스 DAY'는 부산과학문화거점센터와 협업하여 SF 영화의 상상력과 지적 호기심을 바탕으로 과학자와 관객이 실시간 소통하는 상영회다.이 밖에도 제목을 비밀로 한 채 게스트의 추천작을 상영하는 '블라인드시네마'는 정성일 감독과 소설 '혼모노'의 성해나 작가가 올해 문화계 최고의 만남을 예고한다. 또, 게스트와 관객이 영화를 보며 실시간으로 대화를 나누는 '마스터톡'에서는 장재현 감독과 박정민 배우가 '사바하'의 비하인드 스토리를 전한다. 부산국제영화제가 시작된 1996년에 만들어진 추억의 명화들을 볼 수 있는 '커비로드'와 고독한 미식가들이 자유롭게 먹고 마시며 영화를 즐기는 심야상영 '취생몽사' 등 다채로운 프로그램들이 즐비하게 마련되어 있다. 보다 자세한 내용은 커뮤니티비프 홈페이지에서 확인할 수 있다.한편 부산국제영화제는 9월 17일(수)부터 26일(금)까지 해운대구 영화의전당 일대에서 개최되며 커뮤니티비프는 9월 18일(목)부터 21일(일)까지 중구 남포동에서, 동네방네비프는 9월 18일(목)부터 25일(목)까지 부산 전역에서 관객들과 만난다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)