2026학년도 대입 수시모집 8일 시작…"공통원서 미리 작성해야"

▲ 2026년도 수시입시박람회

한국대학교육협의회(대교협)는 오는 8일 시작되는 2026학년도 대입 수시모집 원서 접수를 앞두고 수험생들에게 미리 대입 공통원서 접수 서비스에 가입해 공통원서를 작성하라고 오늘(1일) 요청했습니다.이번 수시 원서 접수 기간은 4년제 대학의 경우 이달 8일에서 12일까지 중 대학별 3일 이상입니다.전문대는 1차 모집은 이달 8∼30일, 2차 모집은 11월 7∼21일입니다.수험생들은 원서접수 대행사인 유웨이어플라이 또는 진학어플라이에 통합회원으로 가입한 뒤 온라인으로 원하는 대학의 원서를 내면 됩니다.공통 원서에는 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 환불 계좌정보, 출신학교 정보 등을 기재해야 합니다.한 번 작성한 공통 원서는 희망하는 여러 대학에 지원할 때 다시 활용할 수 있고, 수정해 제출할 수도 있습니다.이후 지원 대학 선택, 공통 원서 항목 확인·수정, 대학별 추가 입력 사항 작성·저장 등을 거친 뒤 입학 지원료를 결제하면 지원이 완료됩니다.대교협은 "원서접수 마감 시점에 사용자 접속이 폭주하면 많은 시간이 소요되고 다급하게 원서를 작성하다가 낭패를 볼 수 있다"며 "개인 컴퓨터에서 원서접수 대행사 사이트 접속에 문제가 없는지 미리 확인한 뒤 통합회원 가입과 공통원서 작성을 사전에 준비해야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)