하루 3000톤 퍼나른다…'최악 가뭄'에 전국서 강릉으로

강릉시는 저수율이 15% 밑으로 떨어지면서 수도공급량을 75% 줄이고 농업용수 공급은 중단하기로 했습니다. 가뭄으로 사상 첫 국가소방 동원령이 발령되면서 전국의 소방차들이 급수 지원을 위해서 강릉으로 모였습니다.



동은영 기자입니다.



소방차 수십 대가 줄지어 섰습니다.



강릉에 재난지역 선포와 국가소방동원령이 내려지면서 전국에서 긴급 급수 차량 71대가 투입됐습니다.



가뭄 해소까지 당분간 인근 지역에서 하루 최대 3천 톤의 물을 퍼다 나를 예정입니다.



[박순걸/강원자치도소방본부 구조구급과장 : (급수 차량) 약 20대 정도를 더 요청해서 급수 지원하는 데 최선을 다하고 시민의 불편을 조금이나마 감소시키기 위해서….]



강릉 저수율은 14.5%로 식수 공급 마지노선인 15%가 무너졌습니다.



이로 인해 농업용수 공급이 중단됐고, 집집마다 수도 계량기의 공급량을 75%까지 낮추는 제한 급수에 들어갔습니다.



대형 숙박시설들은 수영장과 사우나 운영을 잠정 중단하기로 했고, 일부 식당 등은 축소 영업에 돌입했습니다.



[최소영/식당 운영 : 힘을 조금 보태고 싶은 마음도 있었어요. 물론 생업이 달렸기 때문에 영업을 중단할 수까지는 없지만 그래도 저녁이라도 조금 동참을….]



시민들도 사태 해결에 힘을 보태겠다고 나섰습니다.



[장현주/강릉시 교동 : 화장실(변기)에 벽돌 두 개 넣고 설거지할 때 물 받아서 하고 샤워도 될 수 있으면 땀나는 거 그냥 대충 닦고 이틀에 한 번하고.]



수도권을 중심으로 비가 내리고 있지만, 강릉 지역 강수량은 5㎜ 미만에 그치는 가운데 김홍규 강릉시장은 "1만 5천200톤 용수확보를 위해 강원도와 협의 중"이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 원종찬 G1방송, 영상편집 : 채철호)