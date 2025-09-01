김건희에 금거북이 청탁 의혹…이배용 국교위원장 사임

<앵커>



김건희 여사에게 금거북이를 건넨 의혹을 받고 있는 이배용 국가교육 위원장이 오늘(1일) 사퇴의사를 밝혔습니다. 이 위원장은 송구하다는 말과 함께, 관련 의혹은 특검조사에서 소명하겠다고 말했습니다.



이혜미 기자입니다.



<기자>



특검으로부터 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 국가교육위원장은 오늘 입장문을 내고, 국교위원장직을 사임하고자 한다고 밝혔습니다.



이 위원장은 "이 같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다"고 말했습니다.



이어 "언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다"고 덧붙였습니다.



이 위원장의 임기는 이달까지입니다.



김건희 여사에게 10돈짜리 금거북이를 건넨 의혹을 받고 있는 이 위원장은 지난달 28일 특검팀의 자택 압수수색이 있던 날 갑작스레 연가를 냈습니다.



이튿날 열린 국무회의에도 참석하지 않는 등 모습을 드러내지 않았습니다.



이를 두고 여권에서는 이 위원장이 도피성 휴가를 냈다는 지적이 나왔습니다.



앞서 특검팀은 지난달 말 김 여사 모친 최은순 씨의 사무실을 압수수색하는 과정에서, 금고에서 금거북이와 함께 이 위원장이 작성한 걸로 보이는 대통령 당선 축하 메모를 발견한 걸로 전해졌습니다.



특검은 이 위원장이 금거북이 선물을 대가로 2022년 9월 장관급인 국가교육위원장직에 임명된 건 아닌지 의심하고 있습니다.



이 위원장은 이화여대 총장을 지낸 역사학자로, 박근혜 정부 시절 역사교과서 국정화에 참여한 바 있습니다.



친일 인사를 옹호해 왜곡된 역사관을 갖고 있다는 지적을 받는 등 임명 당시부터 편향성 논란이 불거지기도 했습니다.



