[자막뉴스] '412억 원' 지원금 받고도 "더는 못 버텨"…무슨 일?

서울 동작구의 한 마을버스 노선.



출근 시간대에는 차량 5대, 이후에는 4대로 노선을 운영합니다.



등록 차량은 7대지만 실제 운행에는 그보다 적게 투입되는 겁니다.



[서울 마을버스 A 업체 관계자 : (○번 버스는 뭐예요? 운행 안 하시는 것 같던데.) 이건 예비 차예요. 고장 난다든지 사고 난다든지.]



7월 기준 서울시에 등록된 전체 마을버스는 1천571대, 실제 운행률은 적을 때는 70%도 되지 않은 걸로 파악됩니다.



재정 지원금은 실제 운행과 무관하게 등록 차량 기준으로 지급되고 있어서 제도 개선이 우선이라는 게 서울시 입장입니다.



늘어난 지원금과 달리 운행 횟수는 오히려 줄었고, 배차 시간과 간격이 지켜지지 않는 문제 사례들이 있다는 겁니다.



마을버스조합 측은 불합리한 환승 시스템이 근본적인 문제라고 반박합니다.



다른 대중교통으로 환승하면 마을버스의 실제 수익은 절반 수준이라 정상 운행을 할 수 없는 상황이라는 겁니다.



전국에서 가장 낮은 수준인 1천200원 요금부터 올려야 한다고 주장합니다.



[김민호/서울마을버스조합 부이사장 : 지금 우리는 더는 감당할 수 없는 벼랑 끝에 서 있습니다. 물가 인상률이 반영된 요금 인상을 강력히 촉구한다.]



이렇다 보니 폐업까지 고민하는 업체도 상당수라고 조합 측은 주장합니다.



[서울 마을버스 B 업체 대표 : 사실 팔고 싶어도 사려는 사람이 없는 거예요. 어느 정도 수익이 돼야 다른 사람들도 살 거 아니에요? 겨우겨우 끌고 가고 있고….]



조합 측이 9월 1일로 예고했던 마을버스의 환승 체계 탈퇴는 일단 미뤄진 상황.



전문가들은 조합 측이 객관적인 자료를 제시하고 서울시는 이에 맞는 해법을 내놔야 한다고 조언합니다.



[이동민/서울시립대 교통공학과 교수 : 투명하게 된 상태에서 결정하는 것이 맞겠다. 일단 마을버스가 얘기하는 것처럼 주장하려면 (상세 자료를) 공개해야죠. 어느 정도 업체가 손실 나고 있는지 확인을….]



수익성이 낮은 마을버스 노선에 시내버스와 같은 준공영제를 도입하는 등 중장기적인 대책도 함께 검토해야 한다는 지적도 나오고 있습니다.