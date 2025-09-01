국힘 김민수 "윤석열 부부 석방해야"…지도부 "합의된 의견 아냐"

▲ 국민의힘 김민수 최고위원

국민의힘 김민수 최고위원은 "더불어민주당이 진정으로 국민을 위한다면 정치 보복성 수사를 멈추고, 윤석열 (전) 대통령과 김건희 여사를 석방하라"고 요구했습니다.김 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "수많은 국민은 여전히 탄핵이 정당치 않았다고 주장한다"고 주장했습니다.김 최고위원은 "내란죄가 확정되지 않았음에도 민주당은 윤 대통령을 내란 확정범으로 몰고 있다"며 "이야말로 무죄 추정의 원칙, 헌법 정신을 짓밟는 인권 유린"이라고 주장했습니다.이어 "탄핵·내란을 붙들어 매고 정치적으로 이용하는 것은 민주당"이라며 "민주당과 이재명 정권이 정적 제거를 위한 탄핵몰이, 극우몰이에 치우친다면 이재명 정권 역시 그 수명을 다하지 못할 것"이라고 지적했습니다.이런 주장에 대해 당 지도부는 "합의된 의견은 아니다"라고 선을 그었습니다.박성훈 수석대변인은 최고위 종료 후 기자들과 만나 "김 최고위원 발언이 지도부의 정치적 입장이라고 말하면 안 될 것"이라며 "최고위에서 전혀 논의가 없었던 사안"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)