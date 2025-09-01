트럼프가 사면한 미 의회 폭동 가담자들, 정부에 배상 요구

트럼프 미 대통령이 사면한 '1·6 의회 폭동'의 가담자들이 기소가 부당했다며 정부를 상대로 배상을 요구하는 등 목소리를 높이고 있습니다.



뉴욕타임스는 현지 시간 지난달 31일 지난 2021년 1월 6일 미 의회 폭동 가담자들이 지난 몇 주간 미국 정부에 손해 배상금 지급 요구를 한 데 이어, 배상을 결정할 특별위원회 설치를 제안했다고 보도했습니다.



신문은 폭동 가담자 변호인인 마크 맥클로스키가 최근 미 법무부 고위 당국자들을 만나 폭동 가담자들에게 금전적 손해를 배상할 특별 위원회를 만들자고 제안했다고 전했습니다.



맥클로스키는 위원회에 '자발적 비사법 해결 위원회'라는 이름을 붙여 폭동 가담자들의 사례를 개별적으로 검토하고 배상금을 배정해야 한다고 주장했습니다.



이어 이 위원회가 지난 2001년 9·11 테러의 희생자들에게 금전 보상을 했던 위원회와 같은 역할을 하게 될 것이라고 말했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 1월 20일 취임하자마자 폭동 사태로 기소된 지지자 1천500여 명을 사면하고 14명을 감형했습니다.