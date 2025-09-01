뉴스

맥도날드 '한국의 맛' 광고, 부산국제마케팅광고제서 6관왕

류희준 기자
작성 2025.09.01 11:18 조회수
맥도날드 '한국의 맛' 광고 (사진=맥도날드 제공, 연합뉴스)
▲ 맥도날드 '한국의 맛' 광고

맥도날드는 '한국의 맛' 프로젝트 광고 캠페인이 '2025 부산국제마케팅광고제' 6개 부문에서 수상했다고 밝혔습니다.

부산국제마케팅광고제는 지난 2008년 출범해 올해로 18회를 맞은 국내 유일의 마케팅·광고·디지털콘텐츠 국제 행사입니다.

맥도날드의 한국의 맛 프로젝트 광고는 '전략 부문'과 '지속가능 발전목표 부문' 등에서 금상 1개와 은상 2개, 크라스탈상 3개 등 6개를 받았습니다.

맥도날드는 "국산 농산물 소비 촉진과 지역 경제 활성화를 위한 전략적 접근이 높은 평가를 받았다"고 설명했습니다.

맥도날드 한국의 맛 프로젝트는 국내산 고품질 식재료를 활용한 신메뉴를 출시해 고객에게는 맛있는 메뉴를 제공하고, 지역 경제에는 활력을 불어넣는 것을 목표로 지난 2021년부터 진행된 캠페인입니다.

맥도날드는 매년 이 캠페인 광고에 대파와 마늘, 고구마 등을 기르는 지역 농부가 직접 등장하는 광고를 선보여왔습니다.

맥도날드 관계자는 "앞으로도 고객에게 맛과 즐거움은 물론 지역 경제 활성화와 사회적 가치 창출에도 지속해 기여할 수 있도록 다방면으로 노력하겠다"고 말했습니다.

(사진=맥도날드 제공, 연합뉴스)
(사진=맥도날드 제공, 연합뉴스)
