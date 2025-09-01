미국 관세 협정 무효 가능?…"불법 판결에 교역국들 혼란"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 2일 발표한 국가별 상호관세

트럼프 미국 대통령이 부과한 상호관세 등이 미국 항소심 법원에서도 불법 판정을 받으면서 글로벌 무역의 혼란이 더 확산하고 있다고 블룸버그 통신이 지난달 31일(현지시간) 보도했습니다.이번 결정에 따라 이미 구두로 무역 합의를 한 한국과 일본이 자동차 관세를 더 낮추려 시도하며 협상 속도를 늦출 수 있다는 관측도 나옵니다.무역 협상 전문가인 웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 부회장은 링크트인에 올린 글에서 "우리 교역 파트너들이 틀림없이 멍한 채 혼란스러워하고 있을 것"이라고 했습니다.미 무역대표부(USTR) 부대표로 한미 자유무역협정(FTA) 협상을 지휘하기도 한 그는 "그들 중 다수는 미국과 기본적 무역 합의를 했고 일부는 여전히 협상 중"이라고 지적했습니다.앞서 워싱턴 DC 연방순회항소법원은 지난달 29일 트럼프 대통령이 상호관세 부과 행정명령의 근거로 삼은 국제비상경제권한법(IEEPA)이 수입을 규제할 권한을 대통령에게 부여하지만, 행정명령으로 관세를 부과할 권한까지 포함하지는 않는다고 판결했습니다.다만 그러면서도 항소 기회를 제공하기 위해 10월 14일까지 이번 판결의 효력이 발생하지 않도록 했습니다.블룸버그는 민주당이 주도하는 주 정부와 중소기업들이 제기한 이 소송이 수조 달러(수천조 원) 규모의 글로벌 무역을 혼란에 빠뜨렸다고 지적했습니다.그러면서 만약 트럼프 관세가 불법으로 최종 판결이 날 경우 그동안 체결한 무역 합의가 뒤집히고, 미국 정부가 이미 납부된 수천억 달러(수백조 원)의 관세를 환급해 달라는 요구와 씨름해야 할 수도 있다고 전망했습니다.소송을 제기한 러티샤 제임스 뉴욕주 법무장관은 성명에서 "법원은 수십억 달러의 관세를 정당화하기 위해 대통령이 가짜 경제 위기를 만들 수 없다고 재차 판결했다"며 환영했습니다.그는 "이 관세는 미국인들에 대한 세금"이라며 "이는 일하는 가족과 기업들의 비용을 끌어올려 더 많은 인플레이션과 해고를 낳을 것"이라고 주장했습니다.커틀러 부회장은 무역 합의에 대한 미 행정부의 우려가 이제 현실이 될지 모른다고 지적했습니다.그는 문서화된 내용은 거의 없이 구두로만 합의한 한국과 일본의 경우 법적 확실성이 더 뚜렷해질 때까지 더 낮은 자동차 관세를 압박하며 현재의 협상을 지연시킬 수 있다고 전망했습니다.또 관세 50%를 부과받은 인도는 분명히 환호하고 있고, 중국은 진행 중인 협상에서 양보할지에 대한 입장을 저울질하고 있을 것이라고 커틀러 부회장은 내다봤습니다.유럽연합(EU)의 경우 국내에서 합의에 대한 승인을 받으려는 노력에 의문이 제기될 수 있다고 진단했습니다.블룸버그는 앞으로 이 사건이 어떻게 흘러갈지 불확실하다고 내다봤습니다.트럼프 행정부가 곧장 대법원에 상고할 수도 있지만 1심 재판부인 국제무역법원(USCIT)에 사건을 다시 보내 관세 금지명령의 범위를 좁히도록 할 수도 있다고 전망했습니다.한편 폭스뉴스는 미 재무부가 지난달 28일 발표한 데이터를 인용해 미 연방정부의 2025 회계연도(2024년 10월∼2025년 9월)의 총 관세 수입이 1천831억 달러(약 255조 원)로 집계됐다고 전했습니다.당초 미 연방정부의 올해 관세 수입은 3천억 달러로 추정됐었는데, 스콧 베선트 미 재무장관은 이런 추세에 힘입어 실제 수입은 추정치보다 상당히 높을 것으로 예상한다고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)