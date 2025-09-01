"평생 아빠란 말 못 들을 줄"…'동상이몽2' 양현민, 9번 시험관 도전 끝 임신 성공에 오열

'동상이몽2' 배우 양현민 부부가 난임 극복기를 전하며 눈물을 보인다.



1일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2–너는 내 운명'(이하 동상이몽2)에서는 결혼 7년 만에 난임을 극복하고 예비 부모가 된 양현민♥최참사랑 부부가 기적 같은 임신 풀 스토리를 최초 공개한다.



최근 진행된 스튜디오 녹화에는 MIT 출신 미국 변호사이자 방송인으로 활약 중인 서동주가 스페셜 MC로 자리를 함께했다. 지난 6월에 웨딩 마치를 올린 서동주는 "김구라 선배 때문에 재혼을 결심했다"고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다고 해 그 이유에 궁금증이 쏠린다.



또한, 이날 서동주는 방송인 장성규 매니저인 남편과의 연애 비하인드 스토리를 최초 공개했다. 서동주는 "재워주고 가"란 말을 오해해 연애가 시작됐다 밝히며 당시 상황을 생생하게 전했다. 신개념 적극 플러팅에 스튜디오가 후끈했다는 후문이다. 덧붙여 부부 싸움 도중 국어사전까지 펼쳐 불붙은 일화부터 '좀비 세상 대책'까지 목놓아 연설하며 3개월 차 부부 일상을 최초 밝혔다. 서동주는 "좀비가 나타나 연락 두절되면 어디서 만날지 정해놨다"며 직접 호신술 시범까지 선보여 예측불가 엉뚱미를 제대로 발산했다. 한편, 서동주는 "오늘 녹화 오기 전 주사 맞고 왔다"며 현재 시험관 준비 중임을 고백해 모두를 깜짝 놀라게 했는데, 자세한 내용은 방송을 통해 확인할 수 있다.



또한 이날 방송에는 그간 난임으로 고생하던 양현민, 최참사랑 부부의 임신 비하인드 풀스토리가 최초 공개된다. 두 사람은 올해 초 방송에서 오랜 시간 난임 사실을 고백, 1년 반 만에 시험관 재시도에 나선 모습을 보여준 바 있다. 그랬던 부부가 무려 9번의 시험관 시술 끝에 간절히 바라던 임신에 성공, 예비 엄마 아빠가 되어 기쁜 소식을 전했다.



양현민은 "평생 아빠란 말 못 들을 줄 알았다"라며 오열하는 모습을 보였다. 두 사람은 임신을 알게 된 감격의 순간부터 태몽, 아이의 성별까지 전격 공개했다. 특히 "이것 덕분에 임신에 성공할 수 있었다"고 밝히며 이를 스튜디오까지 가지고 나와 모두를 깜짝 놀라게 했다. 과연, 난임을 극복한 특별한 임신 비법은 무엇일지 관심을 모은다.



이어 아내 최참사랑은 임신 후 180도 달라진 남편 양현민의 모습을 폭로했다. 앞서 1일 2당구를 즐기며 아내에게 무한 챙김을 받았던 양현민이 예비 아빠로서 완벽 변화된 것. 하지만 그런 모습도 잠시, 시도 때도 없이 누군가에게 전화를 하거나 모르는 행인에게 "우리 아내 임신했어요"라고 말 걸며 자랑하는 등 한껏 팔불출 모습을 보였다. 더불어 그는 샤머니즘에 심취하고 환청까지 들었다고 해 모두를 경악하게 했다. 역대급 팔불출 아빠가 된 양현민의 180도 달라진 일상은 방송을 통해 공개된다.



한편, 양현민, 최참사랑 부부를 위해 '악역 삼촌즈' 배우 박성웅, 김성균이 깜짝 등장했다. 명절까지 함께 챙길 정도로 친한 박성웅과 무명시절 대학로에서부터 인연 깊은 김성균이 부부의 젠더리빌 파티를 위해 나선 것. 두 사람은 성별 공개에 앞서 "빨리 끝내줄게"라는 의미심장한 멘트를 날리는 건 물론 정체불명의 비닐과 흰 천을 꺼내왔다. 이에 현장은 순식간에 공포 영화로 돌변, 양현민은 물론 스튜디오 MC들까지 긴장감을 감추지 못했다고 전해진다.



과연 박성웅, 김성균이 준비한 전무후무 오싹한 젠더리빌 파티의 정체는 무엇일지, 스릴러급 젠더리빌 파티와 양현민, 최참사랑의 2세의 성별은 1일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.



