음주운전 사고 내고 1㎞ 도주한 현직 경찰관…면허취소 수치

▲ 음주운전 단속 자료화면

음주운전 사고를 내고도 별다른 조치 없이 도주한 현직 경찰관이 붙잡혔습니다.인천 연수경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 도로교통법상 음주운전 혐의로 공항경찰단 소속 30대 A 경장을 불구속 입건했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.A 경장은 지난달 28일 오후 7시 35분 인천시 연수구 송도동 편도 5차로 도로에서 술을 마시고 승용차를 몰다가 신호 대기 중인 스포츠유틸리티차(SUV)를 들이받은 혐의 등을 받고 있습니다.그는 사고 후 별다른 조치 없이 차량을 몰고 도주했다가 1㎞가량 떨어진 지점에서 검거된 것으로 파악됐습니다.피해 차량에는 모두 4명이 타고 있었으며, 운전자인 40대 남성은 도주하는 A 경장을 쫓아가면서 경찰에 신고한 것으로 조사됐습니다.현장에 출동한 경찰이 측정한 A 경장의 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 수치였습니다.경찰은 A 경장의 직위를 해제했으며 조사 결과에 따라 후속 조치를 할 예정입니다.경찰 관계자는 "피해 차량 운전자가 '아파서 병원에 가겠다'고 해서 일단 도주치상 혐의를 적용했다"며 "진단서 제출 여부에 따라 적용 혐의는 변경될 수도 있다"고 말했습니다.