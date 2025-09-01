뉴스

음주운전 사고 내고 1㎞ 도주한 현직 경찰관…면허취소 수치

유영규 기자
작성 2025.09.01 11:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
음주운전 단속
▲ 음주운전 단속 자료화면

음주운전 사고를 내고도 별다른 조치 없이 도주한 현직 경찰관이 붙잡혔습니다.

인천 연수경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 도로교통법상 음주운전 혐의로 공항경찰단 소속 30대 A 경장을 불구속 입건했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.

A 경장은 지난달 28일 오후 7시 35분 인천시 연수구 송도동 편도 5차로 도로에서 술을 마시고 승용차를 몰다가 신호 대기 중인 스포츠유틸리티차(SUV)를 들이받은 혐의 등을 받고 있습니다.

그는 사고 후 별다른 조치 없이 차량을 몰고 도주했다가 1㎞가량 떨어진 지점에서 검거된 것으로 파악됐습니다.

피해 차량에는 모두 4명이 타고 있었으며, 운전자인 40대 남성은 도주하는 A 경장을 쫓아가면서 경찰에 신고한 것으로 조사됐습니다.

현장에 출동한 경찰이 측정한 A 경장의 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 수치였습니다.

경찰은 A 경장의 직위를 해제했으며 조사 결과에 따라 후속 조치를 할 예정입니다.

경찰 관계자는 "피해 차량 운전자가 '아파서 병원에 가겠다'고 해서 일단 도주치상 혐의를 적용했다"며 "진단서 제출 여부에 따라 적용 혐의는 변경될 수도 있다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지