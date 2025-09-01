경기도, 70세 이상 교통비 연 최대 36만 원 환급…시범사업 확정

이미지 확대하기

▲ 노인 교통비 지원사업 포스터

경기도는 노인들의 교통비 부담을 덜고 대중교통 이용 활성화를 위해 70세 이상 주민을 대상으로 교통비 지원 사업을 시범적으로 실시한다고 1일 밝혔습니다.이 사업은 이천시, 동두천시, 양평군에서 우선 시행합니다.노인 지하철 무임 이용 카드인 G-PASS 카드 혜택에 더해 시내버스, GTX 등 수도권 교통수단 이용 요금을 지역화폐나 현금으로 환급해 줍니다.3개 시군 70세 이상 시민은 소득과 연령에 관계없이 연 최대 24만 원까지 교통비를 돌려받을 수 있습니다.운전면허를 가지고 있지 않으면 추가 인센티브를 통해 연 최대 36만 원까지 교통비를 환급합니다.사업 참여를 원하는 3개 시군 노인은 시군별 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청하면 됩니다.신청 서류는 신분증, G-PASS, 본인 명의 지역화폐 카드 또는 통장 사본입니다.이달에는 출생 연도별 지정된 날짜에 따라 접수할 수 있으며 다음 달 이후에는 출생 연도와 관계없이 신청할 수 있습니다.출생 연도 끝자리가 1과 6이면 월요일, 2·7은 화요일, 3·8은 수요일, 4·9는 목요일, 5·0은 금요일에 할 수 있습니다.교통비 환급은 올해 4분기(10∼12월) 이용분부터 적용됩니다.환급은 분기별 정산으로 내년 1분기부터 지급합니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)