[자막뉴스] "제철소 용광로에 넣어서 폐기해" 윤재순 총무비서관 지시…'증거인멸' 작전 드러났다

윤재순 전 대통령실 총무비서관이 윤석열 전 대통령 탄핵에 대비해 조직적으로 증거 인멸 계획을 세우고 이를 실행에 옮긴 정황이 포착됐습니다.



내란특검은 윤 전 비서관이 총무비서관실 직원들에게 이른바 '플랜B' 계획을 세우도록 지시한 것으로 파악했습니다.



대통령실 전체 PC를 초기화하는 것인데, 윤 전 비서관이 직원들에게 "제철소 용광로에 넣어서 폐기하라"며 구체적으로 지시한 것으로 알려졌습니다.



시점은 지난 2월 말, 윤 전 대통령에 대한 헌법재판소 탄핵심판이 진행되던 시기인데 파면이 결정된 4월 4일보다 한 달 이상 앞선 시기입니다.



윤 전 비서관은 지시를 내리고 나흘 정도 지나 실무자들에게 중간보고를 받았으며 이후 탄핵 결정이 내려진 당일에도 다시 보고가 이뤄진 것으로 알려졌습니다.



이재명 대통령도 취임 첫날 대통령실 상태를 두고 "무덤 같다, 황당무계하다"면서 비판한 바 있습니다.



대통령기록관으로 이관되기 전 대통령 기록물을 무단으로 폐기하거나 손상, 은닉, 반출하는 것은 위법입니다.



특검팀은 계엄을 둘러싸고 검찰 등 수사에 대비해 대통령실이 조직적으로 증거를 은폐하려 한 것이 아닌지 의심하고 있습니다.



앞서 한 시민단체는 정진석 전 비서실장과 윤 전 비서관 등이 계엄 관련 증거를 없애려 직원들에게 대통령실 PC 기록과 서류를 폐기하라고 지시했다고 주장하며 공수처에 고발했습니다.



윤석열 정부 측 관계자는 당시 "적법한 조치였다"는 입장을 낸 바 있습니다.



