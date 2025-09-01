스트레이 키즈, 美 빌보드 70년 역사 새로 썼다…정규 4집 'KARMA'로 7연속 1위 대기록

스트레이 키즈가 또 한 번 K팝 역사를 새로 썼다. 신보 'KARMA'(카르마)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상에 오르며 70년 역사 최초로 7연속 1위라는 전무후무한 대기록을 세운 것.



빌보드가 8월 31일(현지시간) 발표한 차트 예고 기사에 따르면, 스트레이 키즈의 정규 4집 'KARMA'는 발매 첫 주 약 31만 3000장의 판매고를 기록하며 9월 6일 자 '빌보드 200' 1위에 올랐다.



이로써 스트레이 키즈는 2022년 'ODDINARY'를 시작으로 'MAXIDENT', '★★★★★ (5-STAR)', '樂-STAR', 'ATE', '合 (HOP)', 그리고 이번 'KARMA'까지 일곱 작품 연속으로 1위 진입에 성공했다. 이는 1956년 차트 창설 이래 어떤 아티스트도 달성하지 못한 최초의 기록이다.



'KARMA'는 스트레이 키즈 자체 최고 초동 기록도 갈아치웠다. 2023년 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)'의 첫 주 판매량(24만 9500장)보다 6만 3500장 이상 증가한 수치로, 2025년 발매된 K팝 앨범 중 미국 내 첫 주 판매량 1위에 해당한다. 전체 아티스트 기준으로도 모건 월렌(Morgan Wallen), 위켄드(The Weeknd)에 이어 올해 3위에 오르며 글로벌 위상을 증명했다.



세계 3대 음악 차트 중 하나인 영국 오피셜 차트에서도 눈에 띄는 성적을 거뒀다. 'KARMA'는 오피셜 앨범 차트 톱 100에서 22위, 타이틀곡 'CEREMONY'는 싱글 차트 37위로 첫 진입했다.



프랑스 SNEP 앨범 차트, 독일 오피셜 앨범 톱 100에서는 1위를 기록했으며, 네덜란드·스웨덴·호주·뉴질랜드 등 각국 차트에서도 최상위권에 오르며 글로벌 인기를 입증했다.



대기록과 함께 겹경사도 찾아왔다. 스트레이 키즈는 미국 대중음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서 '베스트 그룹' 부문 후보로 이름을 올렸다. 이는 그룹 최초 지명으로, 앞서 'Chk Chk Boom'으로 '베스트 K팝' 부문 후보에 올라 총 2개 부문 후보에 오르는 영광을 안았다.



신보의 타이틀곡 'CEREMONY' 역시 국내 음악방송을 휩쓸었다. 발매 직후 Mnet '엠카운트다운', KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에서 연속 1위를 차지하며 'K팝 챔피언'다운 존재감을 증명했다.







