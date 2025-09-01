박상혁, '법무장관 공개 비판' 임은정 지검장에 "적절성 의구심"

▲ 더불어민주당 박상혁 원내소통수석부대표

더불어민주당 원내소통수석부대표인 박상혁 의원은 오늘(1일) 검찰개혁 추진 과정에서 정성호 법무부 장관을 공개 비판한 임은정 서울동부지검장을 향해 "공직자가 자기의 상관에 대해 이렇게 얘기하는 것이 과연 적절한지 국민으로부터 상당한 의구심이 있다"고 지적했습니다.박 의원은 오늘 라디오에서 임 지검장이 최근 조국혁신당 주최 토론회에 나와 '정 장관이 검찰에 장악돼 검찰개혁에 소극적'이라는 취지로 주장한 데 대해 "오히려 동부지검장으로서 지금 해야 할 역할은 제대로 된 수사를 통해 본인에게 기대하는 국민에 부응하는 것"이라며 이같이 비판했습니다.그는 "검찰개혁에 많은 국민적 염원이 담겨있고 윤석열 정권의 검찰 독재에 협조해 왔던 인사들을 분명히 척결해야 한다는 데는 많은 분이 충분히 동의할 것"이라며 "그러나 한편으로는 공직자로서의 평가도 필요하다"고 말했습니다.그러면서 "아무리 조국혁신당이 민주당과 우호적 관계인 정당이기는 하더라도 특정 정당의 토론회가 단순한 자리가 아니고 (임 지검장은) 공직자"라며 "본인은 자신의 위치에서 자신의 일을 잘하는 게 가장 중요한 때"라고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)