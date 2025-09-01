박지원 "중수청, 행정안전부 산하로 결정된 것으로 알아"

▲ 박지원 더불어민주당 의원

박지원 더불어민주당 의원은 검찰개혁 입법의 주요 쟁점으로 꼽히는 중대범죄수사청(중수청) 소관 부처와 관련해 "중수청은 행정안전부 장관 산하에 두는 것으로 결정됐다고 안다"고 말했습니다.박 의원은 오늘(1일) SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 나와 "어제 김민석 국무총리와 (정성호) 법무, (윤호중) 행안부 장관의 조정에서 (합의가) 끝난 것으로 안다"며 이같이 밝혔습니다.최근 중수청을 법무부 산하로 두느냐, 행안부 산하로 두느냐를 두고 여권 내 입장차가 불거졌는데 김 총리와 법무·행안 장관이 회동하면서 이 쟁점을 정리했다는 게 박 의원의 전언입니다.그는 "이 개혁에 토를 다는 것은 안 좋은 일이다. 물 들어왔을 때 노를 저어야 한다"며 "대장장이도 쇠가 달궈졌을 때 쇠를 내려치는 지혜가 있는데 검찰개혁의 찬스를 절대 놓치지 않고 정부조직법에 검찰청을 없애고 중수청, 기소청을 분리해 나가게 될 것 같다"고 말했습니다.박 의원은 임은정 서울동부지검장이 정성호 법무부 장관을 향해 '검찰에 포획돼 검찰개혁에 소극적이다'는 취지로 공개 비판한 데 대해서는 "항명으로까지 볼 필요는 없다"며 "옳은 지적, 할 만한 지적을 했다고 본다"고 언급했습니다.그는 내란특별재판부를 설치하는 내란특별법과 관련해서는 "현재 내란재판이 지지부진하고, 특히 한덕수 내란 부두목의 영장이 기각돼 특별재판부를 둬서 엄격하고 신속하게 하는 것이 국민과 국가를 위해서 필요하다는 생각을 (당내에서) 갖는 것 같다"며 "우리 법제사법위원회에서 논의는 됐지만 아직 지도부에서 결정된 것은 아니다"고 말했습니다.