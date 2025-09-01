뉴스

노동부·경찰, '청도 열차사고' 코레일 등 압수수색

하정연 기자
작성 2025.09.01 09:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
노동부·경찰, '청도 열차사고' 코레일 등 압수수색
▲ 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로

고용노동부와 경북경찰청이 사상자 7명이 발생한 경부선 열차 사고와 관련해 코레일 본사 등에 대한 압수수색에 나섰습니다.

대구지방고용노동청과 경북경찰청은 오늘(1일) 오전부터 코레일 본사와 대구본부, 하청업체 본사 등에서 압수수색을 실시하고 있습니다.

압수수색에는 경찰 수사관과 근로감독관 등 70여 명이 동시에 투입돼 관련 서류와 PC, 관계자들의 휴대전화를 확보 중입니다.

이들은 확보한 압수물을 통해 사고 경위, 철도 진입 허가 여부, 작업 사전 계획, 운행 중인 열차에 의한 충돌 방지를 위한 안전조치 여부 등을 수사할 예정입니다.

이번 사고와 관련해 경찰은 지난주 소환 조사했던 참고인 중 일부를 피의자 신분으로 전환했습니다.

대구지방고용노동청은 그간 작업계획서와 안전 교육 일지 등 관계 기관으로부터 자료를 임의 제출받고, 코레일 직원 등을 참고인 신분으로 불러 사고 경위를 조사했습니다.

앞서 지난 8월 19일 경북 청도군 경부선 철도에서 절토사면 점검 중이던 작업자 7명이 운행 중이던 열차에 부딪혀 2명이 사망하고, 5명이 다쳤습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지