'극장판 귀멸의 칼날: 무한성편', 11일 만에 300만 돌파 …'좀비딸' 보다 빨랐다

일본 애니메이션 영화 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 2주 연속 주말 박스오피스 1위를 차지했다.



1일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 8월 29일부터 31일까지 전국 80만 832명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 315만 4,070명. 2025년 개봉 영화 오프닝 기록을 세웠던 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 무서운 기세로 10일 만에 300만 돌파에 성공했다. 올해 최고 흥행작인 '좀비딸'보다 하루 빠른 속도다.



주말 관객 수는 첫째 주(160만 3,216명)에 비하면 절반 수준으로 떨어지긴 했지만 경쟁작이 없어 추석 연휴 전까지 장기 흥행을 이어갈 수 있을 것으로 예상된다.



'극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 일본에서 지난해 방영된 TV 애니메이션 '귀멸의 칼날: 합동 강화 훈련편'을 잇는 이야기로, 혈귀의 본거지인 무한성에서 펼쳐지는 귀살대와 최정예 혈귀들의 최종 결전 중 제1장을 그린다.







