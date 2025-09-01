뉴스

8월 수출 1.3% 증가…반도체 '역대 최대' 151억 달러

유영규 기자
작성 2025.09.01 09:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
8월 수출 1.3% 증가…반도체 '역대 최대' 151억 달러
▲ 부산항 신선대부두, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습

8월 수출이 작년보다 1.3% 증가하면서 석 달 연속 전년 동월 대비 증가세를 이어갔습니다.

최대 수출품인 반도체 수출액은 사상 최대 실적을 올렸습니다.

자동차는 관세 영향으로 대미 수출은 줄었지만 유럽·아시아 등에서 선전하면서 전체 수출을 견인했습니다.

산업통상자원부는 오늘(1일) 이 같은 내용의 8월 수출입 동향을 발표했습니다.

8월 수출액은 584억 달러로 작년 같은 달과 비교해 1.3% 증가했습니다.

월간 수출은 지난 5월 잠시 전년 동월 대비 감소(-1.3%)했으나 6월에 반등해 석 달 연속 플러스 흐름을 이어가고 있습니다.

8월 반도체 수출은 151억 달러로 작년 동월보다 27.1% 증가하며 사상 최대 실적 기록을 다시 썼습니다.

자동차 수출은 55억 달러로 8.6% 증가했습니다.

이는 8월 역대 최대 실적이자 3개월 연속 증가 흐름을 이어간 것입니다.

주요 국가별로는 대미 수출이 '트럼프 관세' 여파로 87억 6천만 달러로 12.0% 감소했고, 대중 수출도 110억 1천만 달러로 2.9% 줄었습니다.

한국의 8월 수입액은 518억 9천만 달러로 작년 대비 4.0% 감소했습니다.

이로써 8월 무역수지는 65억 1천만 달러 흑자를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지