[자막뉴스] 법사위 오늘 윤석열 CCTV 확인…"국격 훼손 고려해 비공개"

국회 법제사법위원회 소속 민주당, 조국혁신당 의원들이 오늘(1일) 오전 경기 의왕 서울구치소를 찾아, 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 당시 CCTV를 확인합니다.



국민의힘 법사위원들은 현장 검증에 불참할 것으로 알려졌습니다.



법사위는 약 2시간 가량 현장 검증을 진행할 계획인데, 특검의 출석 요구 당시 윤 전 대통령이 옷을 벗고 버티는 과정이 있었는지 여부를 CCTV 등 영상 기록 열람으로 확인해 특혜와 수사 방해 정황을 종합적으로 파악하겠다는 입장입니다.



앞서 지난달 26일 법사위는 '현장 검증 실시계획서 채택의 건'을 의결하고, 윤 전 대통령의 특검 출석 요구 당시 CCTV 등 영상 기록 열람 계획을 밝혔습니다.



국민의힘은 "이미 체포 시도와 관련해 언론을 통해 상세히 보도됐다"며 반대했지만 채택을 막진 못했습니다.



특검은 윤 전 대통령 체포를 두 차례 실시했지만 모두 강한 저항으로 불발됐습니다.



당시 특검은 윤 전 대통령이 속옷 차림으로 체포영장 집행에 불응했다고 발표했는데, 여권에선 구치소 현장 검증이 필요하다는 목소리가 나왔습니다.



다만 해당 영상이 일반 국민에게 공개되지는 않을 전망입니다.



민주당 내부에서도 "전직 대통령의 속옷 영상이 공개될 경우 국격이 크게 훼손될 수 있다"는 우려가 제기됐고, 법무부도 열람은 허용하되 공개는 어렵다는 입장을 밝혔습니다.



정성호 장관은 지난달 26일 국회에 출석해 "한때 대한민국의 대통령이었던 분의 집행 과정에서 나타난 불미스러운 것을 일반에 공개하기는 어려울 것 같다"고 말했습니다.



(취재 : 정혜경, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 임도희, 제작 : 디지털뉴스편집부)