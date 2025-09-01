'990원 소금빵' 완판한 뒤 사과…"오해 있었다" 무슨 일

▲ 지난달 31일 서울 성동구 글로우 성수에 마련된 유튜버 경제유튜버 슈카의 ETF 베이커리 팝업 스토어에 소금빵이 진열돼 있다.

빵플레이션(빵+인플레이션)에 대응하겠다며 시중보다 저렴한 가격에 빵을 판매한 유튜브 채널 '슈카월드'의 운영자 슈카가 사과했습니다.슈카월드에 따르면 슈카는 지난달 31일 방송을 통해 "싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다. 죄송하다"며 "자영업자를 비난한 적은 한 번도 없다. 나도 자영업자다. 빵값의 구조적인 문제에 대해 이야기하려던 것인데 다른 방향으로 해석돼 안타깝다"고 밝혔습니다.그러면서 "기분 상하신 분들이 있다면 오해가 있었던 것 같다"고 말했습니다.슈카월드는 지난달 30일 서울 성수동에서 'ETF 베이커리' 팝업스토어(임시 매장)를 열고 소금빵과 베이글 등을 990원에 팔았습니다.식빵(1천990원)이나 치아바타(3천490원), 복숭아 케이크(1만 8천900원) 등도 시중보다 저렴한 가격에 내놨습니다.이를 두고 자영업자 사이에서는 '다른 자영업자들이 빵을 비싸게 파는 것처럼 만들었다'는 비판이 나왔습니다.(사진=연합뉴스)