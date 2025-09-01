[스브스夜] '미우새' 조현아, "아빠는 내게 유일한 아빠"···새아버지 향한 고마움에 '눈물'

조현아가 아버지와의 일상을 공개했다.



31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 남의 미우새 생후 432개월 가수 조현아가 첫 등장했다.



이날 방송에서는 새아빠를 모시고 산다고 밝힌 조현아가 새아버지와 함께 일상을 보내는 모습을 공개했다.



5살 때 친아버지를 여의고 이후 어머니와 30년 정도 결혼 생활을 이어온 새아버지. 이에 조현아는 "새아버지가 아니라 그냥 아버지"라고 자신의 마음을 밝혔던 것.



이에 MC들은 "어머님이 돌아가셨음에도 불구하고 모시고 있는다는 게 쉬운 일이 아니다"라며 두 사람의 관계에 감탄했다.



이날 조현아는 아버지와 함께 생일 파티를 했다. 그리고 아버지와 함께 했던 시간들을 떠올렸다.



그는 "초등학교 1학년 때 아빠를 처음 봤다. 그런데 아빠는 옆집 아저씨였잖아? 처음에는 엄마랑 그렇게 된 줄 몰랐다"라며 "사춘기 오고 나서부터 아빠한테 심하게 했던 거 같다. 아빠라고 못 불렀는데 난 그게 좀 힘들었다. 어리니까 아빠가 싫고 이런 게 아니라 엄마를 뺏겼다고 생각했다"라고 말했다.



이에 아버지는 "몇 년 지나서 아빠 소리를 듣고 네가 나를 받아들여 줬구나 생각했다"라며 당시를 떠올렸다. 당시 기분이 어땠냐는 조현아의 질문에 "벅찼지 가슴이. 나에게 딸이 생겼구나 싶었다"라고 말해 눈길을 끌었다.



이어 조현아는 "난 아빠한테 너무 고마웠다"라며 자신의 꿈을 위해 전폭적인 지지를 해준 아버지의 일화들을 언급했다.



그는 "내가 뭘 한다고 할 때 엄마도 반대를 하는데 그때마다 날 지지해 준 사람은 아빠밖에 없었다"라고 고마움을 드러냈다. 그리고 항상 성실한 아버지의 모습을 존경한다고 말했다.



이에 아버지는 "딸을 공짜로 얻었으니 그런 희생이야 당연히 해야지"라며 도리어 고마워했다.



조현아는 자신에게 서운한 적은 없었는지 물었다. 그러자 아버지는 "서운할 게 뭐가 있어? 행복한 거지. 부족한 게 있냐"라고 말했다.



이에 조현아는 "나도 아빠가 부족함 없이 키워줘서 너무 고마워. 지금은 미안한 마음이 많지"라며 철없던 시절 자신의 행동을 사과했다.



그리고 조현아는 어머니가 투병 중일 때 아버지가 병간호를 한 모습이 대단했다며 당시 어머니가 따로 한 말이 없냐고 물었다.



이에 아버지는 "맨 나중에 한창 힘드셨을 때 여보 나 좀 살려줘 하더라. 얼마나 울었는지 모른다"라며 아내에 대한 그리움에 눈물을 흘렸다.



또한 그는 아내가 떠난 후 딸들이랑 사는 게 되나 생각했다며 "지금도 내가 짐이 되는 건 아닐까 이런 생각이 들고 미안하다"라고 말했다.



이에 조현아는 "그러지 마. 가족끼리 그런 게 어딨 어"라고 말했다. 그러자 아버지는 "고맙지만 너무 고마우니까 그게 미안한 거야"라고 고마워했다.



조현아는 "아빠는 나한테 새아빠가 아니라 유일한 아빠야"라며 "평생 아빠 내가 책임질 거니까 걱정하지 마. 맘 편하게 살아"라고 말했다.



이에 아버지는 "네가 내 딸인 게 너무너무 기쁘다"라고 말했고 조현아도 역시 "나도 아빠가 내 아빠인 게 너무너무 기쁘고 하늘에 감사해"라고 화답해 보는 이들까지 감동받게 했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)