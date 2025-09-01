'런닝맨' 지석진, 김종국 결혼 소식에 "아 그런 콘셉트로 가는 촬영이구나, 네가 신부지?" 황당

김종국의 결혼 소식에 멤버들이 놀라움을 감추지 못했다.



31일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 김종국이 멤버들에게 결혼 소식을 전하는 모습이 그려졌다.



이날 녹화에 앞서 김종국은 멤버들 한 명 한 명을 불러 결혼 소식을 전했다. 지석진을 찾은 김종국은 "결혼식에 안 오시면 그래서 찾았다"라고 말했다.



이에 지석진은 "누가 결혼해?"라고 물었고 본인이 결혼한다는 김종국의 이야기에 "네가 결혼해?"라며 깜짝 놀랐다.



이어 그는 "아 그런 콘셉트로 가는구나? 네가 신부잖아? 약간 그런 콘셉트로 가는 거 아니야?"라며 전혀 믿지 않았다.



그러자 김종국은 "아니야. 진짜라고"라며 자신의 결혼이 진짜라고 다시 한번 알렸다.



그럼에도 멤버들은 놀라운 소식을 믿기 어려워했다. 얼이 빠진 멤버들을 보던 지예은은 "아 왜 저는 얘기 안 해줘요?"라고 물었다. 그리고 그는 "결혼하세요?"라며 당혹스러운 얼굴로 되물었다.



이에 김종국은 "그렇게 됐습니다. 갑니다, 제가 이제 장가를 갑니다. 열심히 잘 살겠습니다"라고 결혼 소식을 전해 다시 한번 모두를 놀라게 했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)