'런닝맨' 지석진, 김종국 결혼 소식에 "아 그런 콘셉트로 가는 촬영이구나, 네가 신부지?" 황당

작성 2025.09.01 08:42 조회수
김종국의 결혼 소식에 멤버들이 놀라움을 감추지 못했다.

31일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 김종국이 멤버들에게 결혼 소식을 전하는 모습이 그려졌다.

이날 녹화에 앞서 김종국은 멤버들 한 명 한 명을 불러 결혼 소식을 전했다. 지석진을 찾은 김종국은 "결혼식에 안 오시면 그래서 찾았다"라고 말했다.

이에 지석진은 "누가 결혼해?"라고 물었고 본인이 결혼한다는 김종국의 이야기에 "네가 결혼해?"라며 깜짝 놀랐다.

이어 그는 "아 그런 콘셉트로 가는구나? 네가 신부잖아? 약간 그런 콘셉트로 가는 거 아니야?"라며 전혀 믿지 않았다.

그러자 김종국은 "아니야. 진짜라고"라며 자신의 결혼이 진짜라고 다시 한번 알렸다.

그럼에도 멤버들은 놀라운 소식을 믿기 어려워했다. 얼이 빠진 멤버들을 보던 지예은은 "아 왜 저는 얘기 안 해줘요?"라고 물었다. 그리고 그는 "결혼하세요?"라며 당혹스러운 얼굴로 되물었다.

이에 김종국은 "그렇게 됐습니다. 갑니다, 제가 이제 장가를 갑니다. 열심히 잘 살겠습니다"라고 결혼 소식을 전해 다시 한번 모두를 놀라게 했다.  

