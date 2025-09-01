'트럼프 개인 변호사' 줄리아니 교통사고로 중상

▲ 루디 줄리아니 전 뉴욕시장

트럼프 미국 대통령의 개인 변호사로 활동했던 루디 줄리아니(81) 전 뉴욕시장이 운전 중 교통사고로 중상을 입었다고 그의 대변인이 31일(현지시간) 밝혔습니다.줄리아니 전 시장의 개인 대변인인 마이클 라구사가 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 게재한 성명에 따르면 줄리아니 전 시장은 전날 밤 미국 뉴햄프셔주 고속도로를 주행하던 중 뒤차가 들이받는 추돌 사고를 당했습니다.이 사고로 줄리아니 전 시장은 흉추가 골절되고 다수의 열상과 타박상을 입었지만 놀랍도록 빠른 속도로 회복하고 있다고 라구사는 전했습니다.라구사는 "이번 일은 의도적인 공격과 무관한 사고"라며 "근거 없는 음모론을 삼가달라"라고 말했습니다.1983년에 맨해튼 연방검찰청장 자리에 오른 줄리아니는 뉴욕시 범죄조직을 소탕하고 화이트칼라 범죄를 강력히 단죄해 명검사로 이름을 날린 인물입니다.이 같은 활약에 1993년 뉴욕시장에 당선됐습니다.그는 지난 2020년 미 대선 시기를 전후해 트럼프 대통령의 개인 변호사로 일하며 한때 트럼프 대통령의 최측근 인사로 꼽혀왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)