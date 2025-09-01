오늘 전국에 비…수도권·강원 영서 최고 100㎜↑

<앵커>



오늘(1일) 전국적으로 비가 오고 흐린 날씨가 이어진다고 합니다. 출근길 상황은 어떤지 여의도에 나가 있는 기상캐스터 연결해 보겠습니다.



박세림 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



저는 지금 여의도 환승센터에 나와 있습니다.



9월의 첫날이자 월요일인 오늘 전국에 비가 내리겠는데요.



제가 나와 있는 이곳 여의도 환승센터에도 비가 강약을 반복하며 내리고 있습니다.



특히 오늘 수도권을 중심으로 강하고 많은 비가 예보돼 있어 우산 챙겨 나오셔야겠습니다.



현재 서울과 인천, 경기 북서부와 제주를 중심으로 호우특보가 발효된 가운데 수도권을 중심으로 시간당 10~30mm의 강한 비가 쏟아지고 있습니다.



내일까지 예상되는 비의 양을 보시면 수도권과 강원에 30~80, 많게는 100mm가 넘는 비가 오겠고요.



충청과 전북, 경북과 제주에 최대 60mm의 비가 내릴 전망입니다.



그 밖에 전남과 경남에도 많게는 80mm의 비가 예상됩니다.



다만 단비가 절실한 동해안 지역은 5mm 정도의 다소 적은 양의 비가 내리겠습니다.



비가 내리면서 폭염은 다소 누그러지겠습니다.



강원 동해안을 제외한 중부는 폭염특보가 해제되었습니다.



다만 남부 지방은 여전히 폭염주의보가 발효 중인데요.



오늘 낮 기온 서울 29도, 강릉 34도, 광주 32도, 대구 33도로 동해안과 남부 지방은 비가 내리기 전 낮더위가 이어질 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)